功夫茶：村霸漠視停業令　羅傘包庇全無忌

西貢相思灣村土地亂象至今依然。呢單嘢東方傳媒機構大早獨家揭發上址違建道路及神秘丁屋事件至今仍未解決，去年底本報記者到該村進行正常採訪期間，更遭神秘丁屋業主黃子洋以石頭怒擲，呢位惡到出汁嘅村霸究竟有乜把炮咁大支嘢？

呢嗱！近日天氣轉熱，位於西貢嘅相思灣村，由該村霸開設嘅水上活動店，又再喺舊舖對出嘅空地上大剌剌擺檔做生意。尋日本報記者直擊有近10名客人去租用獨木舟，穿上裝備落水。阿哥，根據防疫規定，經營獨木舟生意嘅場所屬體育處所，必須遵守停業令，於2022年3月10日至3月23日繼續關閉，依家竟然有人公然違反停業令！

功夫茶寒光劍氣所指，咪就係相思灣村村霸黃子洋喺村內曉波徑附近經營水上活動店，經過多番變陣後仍能屹立開業；喂！早前佢已被村民舉報佢使用祖堂地擺放物品，呢條村霸一於少理，大鑼大鼓做其水上活動生意。相思灣村土地被村霸搞到亂成一鍋粥，背後相信有保護傘包庇，呢，恍如古時皇帝出巡時之車輦，即天子啲座車撐着紅、黃色傘蓋，有「上承天道，下庇萬民」之意。之不過，依家呢把羅傘，卻不是「庇蔭百姓」，而係罩住村霸，令佢為所欲為，否則其水上活動店何以剷極唔死，仲要野蠻咁生長！

嗱！食衞局發言人證實，根據有關規例，村霸經營嘅水上活動店違反停業令，負責人隨時被檢控；過往曾有違反停業令嘅負責人被判囚7日。功夫茶要提醒租用獨木舟嘅市民，若違反二人禁聚令，不但會有可能收定額罰款告票，罰5,000個大洋；若被發出傳票更有可能需上庭，一經定罪，最高可判罰款25,000元及監禁6個月。

各位，村霸就話恃住有羅傘包庇全無顧忌啫，公然當政府冇到！之不過，恐會連累租艇市民受罰。香港號稱法治之區，學者都直指，政府部門包括警務處必須嚴正處理，千祈咪「高高舉起，輕輕放下」，否則就係為違法者作保護傘！羅傘亂張，是為之縱惡！罰不當罪，不祥莫大焉！功夫茶希望政府各有關部門，唔好再隻眼開隻眼閉！

呢，講起西貢相思灣村土地亂象，令人聯想起最近廉署落案起訴元朗「套丁」詐騙案，有兩人被指涉嫌喺14年間串謀詐騙地政總署向一個元朗丁屋物業發展項目批出多張建屋牌照，令其獲利逾10億元。時至今日，丁屋嘅油水已經養肥一批又一批既得利益者；元朗套丁事件會否蔓延至西貢相思灣村一帶？村霸之「神秘丁屋」丟空多時，據悉一直未獲滿意紙，老廉不會覺得口水多、冇尿屙有問題嗎？義之所在，係唔係應該主動作出調查？豈能因羅傘亂罩而退縮！世界在變，反貪不變！老廉係時候做嘢喇！