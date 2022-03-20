正論：通關之路難又難　抗疫無能失信心

香港爆疫逾兩年，不僅疫情仍未受控，第5波甚至引爆核彈式災難，死病枕藉之餘，疫情更向內地倒灌。正因為港府抗疫失敗，香港人已被視為生人勿近的洪水猛獸，明日經香港入境內地及澳門的旅客，除了必須遵守現有入境要求，更須額外在離境前進行核酸檢測。港人路路不通，通關困難重重，全拜無能廢官「佗衰家」所賜。

港府公布，為進一步預防本地個案輸出及配合內地抗疫工作，經深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸前往內地或澳門人士，除了必須持有自費檢測非染疫結果證明，包括48小時內的核酸檢測報告須由認可醫療機構發出並註明採樣時間外，他們亦須在香港離境前於出入境管制站進行額外的免費核酸檢測，獲得無感染結果方可繼續行程。由於有關檢測需時一至兩小時，意味旅客出行時間成本大增。

顯而易見，隨着香港輸入內地的病例層出不窮，深圳、東莞甚至因此需封城強檢，內地對香港的不信任愈來愈強烈，已到了防港人甚於防川的地步。當然，內地及澳門有這樣的反應絕對可以理解，兩地一向是抗疫高手和模範生，疫情長時間清零，中國更是全球所有大國之中，確診和死亡人數最少的國家。偏偏一個小小香港特區，在無能廢官堅持躺平下成為全國疫情重災區，目前確診人數破百萬，死亡人數突破5,000，加上輸入內地的病例蔓延至多個省市，地方政府疲於奔命，不對港人嚴防死守，死的隨時是自己民眾，當官的甚至烏紗帽不保，豈能如林鄭那樣虛談廢務，浮文妨要，依然能好官我自為之？

事實上，中港封關已經超過兩年，意味中港家庭已分隔超過兩年，數十萬需要往返兩地的港人回鄉之路阻力重重，苦不堪言。去年11月本來通關有望，兩地商討得七七八八，連蹉跎多時的「港康碼」都好不容易開通，首兩天已有逾30萬人登記，足見通關需求殷切。無奈無能政府百事哀，通關前夕隨即爆出多名國泰機師帶疫進入社區，只是未有造成大面積傳播，但已令內地有所警惕。未幾「望月樓群組」大爆發，Omicron全面殺入本港，疫情至今沒完沒了，港府更暗度陳倉實行西方式與病毒共存，中港通關隨即落閘，澳門也對香港諸多設限。港人坐困愁城，百業蕭條，哀鴻遍野，怎一個苦字了得！

此所以，說港府「佗衰家」絕無冤枉。中港通關至今遙遙無期，港人連去澳門吃個豬扒包、拉角子機也求而不得，反觀澳門和內地早就實現互通，港澳同為特區，兩者卻有天壤之別，不是政府的問題是甚麼？難為林鄭面對抗疫一塌糊塗的成績單毫無愧色，不但中央支援無法用好，就連中港矛盾也要火上加油。須知道，內地民眾對於香港將疫情倒灌，以及中央派遣內地醫護援港卻遭本地醫護無理取鬧等亂象已經忍無可忍，林鄭卻彷彿沒事發生一般，堅持對有關批評「不看、不聽、不信」，擺出目中無人狀。中港交往無法復常，兩地矛盾激化，可能正中港英餘孽的下懷，但對於絕大部分市民來說，絕對是禍不是福！