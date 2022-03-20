世界視線：美試探華底牌　陸航母越台海

俄烏戰爭持續，華府加緊拉攏國際社會經濟制裁俄羅斯。美方官員一連數天口徑一致，警告北京勿對莫斯科提供軍事或經濟援助，否則就要承受後果。在歐洲、中東、朝鮮半島乃至台海局勢波譎雲詭之際，中國首艘國產航空母艦山東號的身影上周五突然出現在金門外海，立即在台島引起躁動。

山東號作為遠程攻擊利器，它的作用是在深藍海域擴大中國的作戰縱深，延長預警時間，並執行空中突破和攔截等任務。身處狹窄的台灣海峽，它非但沒有用武之地，反而會成為台島陸基反艦導彈的密集打擊目標。事實上，山東號被發現之時，艦上並沒有排列戰機，是所謂的「無害通過」。

但是，山東號在俄烏開戰的敏感時刻在金門與台島之間穿過，仍舊是在客觀上向美國傳達了某種不慍不火的警告：針對美方的脅迫，它象徵着中國正把自身擺在某種中線狀態，既可以和，也可以戰。如果中美關係破裂，則山東號從台灣以東外海回航，兩岸局勢就完全處於不同的狀態了。更何況，雖然山東號艦上並無排列殲15，但中國新一代隱形艦載戰機隨時正式亮相，已經是公開的秘密。時間多一分，北京的主動權就多一分。

白宮顯然也很清楚彼此實力，過去5年美國兩任總統傾全力打壓中國尚未見分曉，俄羅斯總統普京對烏開戰更是令美方墮入兩面受敵的險境。白宮現階段也就需要向北京探底，中心思想是現在美國打算調整時間表，由原來的全力制華，改為先處理俄羅斯，再回頭處理中國，問北京同不同意？

北京日前作出一系列表述，強調在烏克蘭問題上不主張戰爭，而俄烏戰爭是美國和北約的問題，解鈴還需繫鈴人，華府自己解決；在經濟制裁問題上，世界各國已非常困難，要考慮幾十億人民的生計，所以想都不要想；中方緊盯的焦點是台海，美方講一套做一套，拜登政府製造的麻煩比特朗普時代還要多。中方同時指出，某些美方官員沒有切實執行中美兩國元首達成的共識，而美國向台獨發出錯誤信號，已令中美關係處於危險狀態，可能造成顛覆性影響。何謂「顛覆性」？這需要白宮自己理會。