俄羅斯能否不攻烏克蘭而可保自身的國家安全呢？這正是美國在烏部署的關鍵，以烏逼攻俄羅斯：美國組織烏克蘭在今年初（俄搜獲的文件是定在3月）出重兵殲滅烏東的俄裔地區。背後是美國派人進駐烏克蘭政府的中樞，武裝新納粹勢力，讓新納粹勢力滲透烏克蘭軍隊、聯邦及地方政府，全力資助烏克蘭政軍的納粹化，並在與俄接壤地區設立二十多個秘密的、由美國控制的生化實驗室。美國自2014年顏色革命的布局便是把烏克蘭轉變為攻擊俄羅斯的前沿陣地。在烏克蘭以外還有在波蘭、羅馬尼亞等地的導彈陣地，且日益加強派駐軍力和軍演。

自上世紀90年代蘇聯解體以來，俄羅斯對美國是退卻求和。格魯吉亞之戰是格進侵俄被反攻，但是俄羅斯戰勝後便撤軍。2014年俄國收復克里米亞，以及支持烏東割離，也是守勢為主。但2014年至今8年多，烏克蘭政府軍在新納粹武裝與美軍顧問支持下，卻一直攻打烏東，侵佔土地壓迫俄裔，國家憲法也全面去俄化、納粹化。

對於俄羅斯來說，普京及眾多人民不能不把90年代的衰落經歷與今天美國脅迫聯結起來，也便不能再讓步任人魚肉。美國的國家安全是霸權主義的擴展，俄羅斯的國家安全是抗拒被進一步裂解的危險，避免國家走上烏克蘭從90年代到今天的社會經濟政治大倒退。烏克蘭曾是蘇聯第二富的共和國，30年變成歐洲最窮國。俄羅斯人民怎會願意國家走上烏克蘭的路，讓美國回來的人與法西斯勢力佔據？

不戰，俄羅斯會受到愈來愈大的內外政治經濟壓力，驕傲的俄羅斯民族不可能如日本與德國屈居美國的附庸，因此只能戰，美國的陰謀正給俄羅斯戰的時機。不解決烏克蘭的威脅，俄羅斯不得安全，趁美國受中俄抗衡，本身又有金融危機隱憂，阿富汗敗退之後軍心疲弱，民心厭戰，俄羅斯此戰是把國運投入，為的是國家的長治久安。不把烏克蘭去軍事化、去納粹化，從而使之政治中立，不作美國的代理人，普京是不會罷兵的。

這是一個很直接簡單的邏輯。開戰之後，即使美國鋪天蓋地的假新聞，世界還是愈來愈看清楚。普京置之死地而後生，國際的助力正在增強，只要戰場得勝，消滅烏克蘭的新納粹勢力，驅逐美國派駐的代理人，烏克蘭中立才是烏俄兩國兄弟民族恢復和平發展的機會。