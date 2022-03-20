拜登政府一再盛氣凌人地「警告」中國，不能支持「俄羅斯入侵烏克蘭」，否則會有嚴重後果，「美國會制裁中國」。其實這不代表老美多強橫、多有力量，恰恰相反，這說明美國十分害怕中國支持俄羅斯。老美單打獨鬥也好，帶着一幫「盟友」一起上也好，皆打不垮俄羅斯。俄羅斯若得中國支持，老美就更加沒戲。

有張漫畫，中俄是兩頭獅子聯手，美國是一頭獅子帶着一群狗向中俄進攻，後果如何？拜登政府當然是心中有數的。因此，老美當務之急的「根本之道」，是阻遏中俄聯手，然而談何容易。別說中俄剛剛簽署了「史上最牛、上不封頂」的新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明了，就算還沒簽這份協議，以當前世界格局，以中俄兩國30年來全面戰略合作關係的形成，以中俄都要共同面對美國的打壓及迫害，美國也別指望能阻嚇中國「不支持俄國」成功。中國有自己的獨立自主的外交政策，啥時聽過老美的指揮？

今次俄烏之戰，美國和北約是始作俑者，俄羅斯是被迫對烏克蘭採取「特別軍事行動」，要階段性地粉碎美國和北約利用烏克蘭再次摧毀俄羅斯的企圖。烏克蘭是被美國、北約當槍使，俄羅斯就要首先打掉這支槍。俄羅斯是在保護自己的國家主權和安全不受烏克蘭這支「老美手中槍」的傷害，這怎麼會是「俄羅斯入侵烏克蘭」呢？

要說「入侵」，老美早着先鞭，烏克蘭的軍隊，老美早已掌握到連、排級，烏克蘭在政治、經濟、外交上早已淪為老美的「附庸」。現在，烏克蘭是在替美國打仗，俄羅斯是在驅逐老美這個早已入侵烏克蘭的入侵者。

在這個問題上，美國是賊喊捉賊。明明是它把烏克蘭變成了附庸國和打擊俄羅斯的手中槍，明明是這場仗的始作俑者，卻惡人先告狀的把俄國說成是「入侵者」，還要逼迫中國接過它的屎盤子，威脅中國要和它一起打壓俄羅斯！