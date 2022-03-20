美國等西方國家瘋狂制裁之下，俄羅斯經濟無疑遭受重創，西方媒體稱之為「毀滅性打擊」，更揚言俄羅斯將會「崩潰」。其實對於莫斯科來說，一切盡在意料之中，不管西方如何制裁，都不可能毀滅這個戰鬥民族。正如普京指出，許多國家已習慣於卑躬屈膝，順從地接受宗主國決定的生活，但俄羅斯不能生活在這樣可悲和屈辱的狀態下，我們能克服所有困難，最後變得更加強大、更加自給自足。

這不是自我安慰，而是歷經磨難後的自信。近年來美國無數次對俄羅斯揮舞制裁大棒，不但沒有達到任何目的，反而激起更大反彈。縱使這次制裁行動比以往更瘋狂、更徹底，也不可能迫使俄羅斯屈服。追溯到100年前，當時剛成立的蘇聯同樣受到西方孤立和封鎖，外部環境甚至比今天更惡劣，結果反而發展為工業強國，成為與美國分庭抗禮的超級大國。若不是後來戈爾巴喬夫和葉利欽等執政者瞎折騰，蘇聯不至於自我毀滅。

普京正是吸取了蘇聯解體的教訓，因此痛定思痛，帶領俄羅斯重新振作，一步步走向復興。目前即使面對美國瘋狂打壓，也決不可能退縮半步。實際上，以俄羅斯廣闊的國土面積以及豐富的自然資源，養活自己並非太難的事，根本不必看美國臉色。更何況，俄羅斯並非完全孤立，除了有中國這個強大的全面戰略協作夥伴，還有印度、巴西、越南、巴基斯坦、伊朗、敍利亞等諸多國家或直接或間接的支持，俄羅斯最後必可衝破西方圍堵，重新振作。

反觀美國黔驢技窮，除了制裁再也沒有其他手段。最瘋狂的時候，美國一年之內就對外國實體和個人實施超過1,500項制裁，全世界早就麻木了。老美總是傲慢地認為，所有國家都必須服從其指令，跟隨其起舞，殊不知許多國家偏偏不吃這一套，北韓和伊朗尚且敢對美國說不，俄羅斯又何懼之有？美國愈是瘋狂制裁，愈顯得色厲內荏，愈證明霸權衰落。

最好笑的是，美國指摘俄羅斯攻打烏克蘭是大國欺負小國。其實正如中國外交部發言人所說，美國所作所為才是大國欺負小國的典型例證，而且是教科書級別，以大欺小的帽子，美方自己先戴正了再說。沒錯，這個世界之所以紛紛擾擾，正是因為美國不斷興風作浪，它才是世界最大亂源，才是最應該被譴責的對象。