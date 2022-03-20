放寬還是不放寬？林鄭日前才表示感受到市民的容忍力開始下降，部分金融機構也對本港的隔離情況失去忍耐力，強調無人比她更重視本港作為金融中心的地位，故將在中期評估後說明有何更新措施，似為放寬社交距離鋪墊。正當大家翹首以盼之際，食衞局局長陳肇始突然又無比強硬，昨日聲稱疫情仍未見明顯回落，仍處於高峰期，加上爆疫至今3個月，擔心市民出現抗疫疲勞，一旦鬆懈疫情有機會反彈，須堅持「外防輸入」策略。港府高官一時一樣，彈出彈入，又一鐵證。

當然，港府在外防輸入方面一向漏洞百出，豁免國泰機組人員入境隔離措施，便直接引爆第5波疫情，要不是輿論沸騰，中央不滿，港府肯定至今不肯收緊入境限制。但一法立一弊生，正因為入境限制過分嚴苛，出現了林鄭口中的「部分金融機構也對於本港的隔離情況失去忍耐力」，愈來愈多跨國企業將亞洲總部由香港移往新加坡，要是有關措施仍不放寬，情況只會更趨惡化，直接動搖香港作為國際金融中心的地位。何況目前仍有不少港人滯留海外，不讓自己市民回到自己地方無論如何說不通，到底港府如何衡量，相信本周將有答案。

事實上，Omicron侵襲香港至今，市民已由驚惶失措慢慢適應下來，儘管疫情令特區死病枕藉，對長者和長期病患者危害極大，但無可否認的是對大多數人不會造成致命傷害，若然防疫措施無了期收緊，勢必出現本報提出的「不是病死而是餓死」，加上現時失業率掉頭回升，若百業繼續難以維生，受害最深必然是基層市民。手掌是肉，手背也是肉。何不取折衷方法，放寬社交距離，讓表列處所和食肆正常營業，入境方面則縮短隔離期，讓經濟早日復常。