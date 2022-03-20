香港人老是希望自己的政府精明，人同此心，我亦如是。不過，管治者的智慧與民眾智慧，往往成正比。天底下大抵沒有一處地方，是政府愚蠢，而民眾很聰明的；相反，也很難找出一處地方，管治者英明睿智，而百姓都是其笨如豬。面對第5波新冠肺炎疫情，香港政府的抗疫成績肯定是不合格，但要追究責任，卻未必全在管治班子一方，所謂「有甚麼樣的民眾，才會有甚麼樣的政府」。

或許先讓數字說話吧，在今波疫情爆發之前，香港人早已出現抗疫疲勞，不止一個民研機構有調查顯示，接近六成港人贊成與病毒共存，也就是說，有過半數市民，反對政府實施嚴格的抗疫措施。

很多香港人抱怨，亞洲不少先進地區同樣爆發新一波新冠疫情，為甚麼南韓、新加坡的染疫死亡率，會遠低於此地？那麼我們就用另一組數字說話。

直至2021年12月31日，韓、星兩地全民已接種第一劑疫苗的比率，分別是85.5%和83.7%，而香港就只有65.2%。不少專家認為，打第3劑疫苗對預防死亡具關鍵作用，但比較當時韓、星、港的第3劑接種率，香港更加失禮，三地依次為35.7%、38.8%和5.2%。再加上，香港長者的接種比率，大抵是全球各先進地區中最低的。何以本地染疫後的亡者特別多？相信上述數字，已給予答案。

今年一月疫情大爆發前，仍有六成港人想與病毒共存，大量市民又站在反疫苗一方，以此觀之，本地普羅大眾未免太不精明。物以類聚，人以群分，有如是之民乃有如是之官，這實在怨不得誰。近年本欄談得最多的話題是民智，因為集體愚蠢往往要付出慘痛代價！