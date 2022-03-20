俄烏戰爭進入第3周仍未有平息迹象，雙方邊戰邊談，美國則繼續對俄大搞制裁，不耗一兵一卒「支援」烏國，北約則繼續無視烏國總統澤連斯基要求協助設立禁飛區，阻止俄方對烏空襲，反而改為在斯洛伐克部署兵力，設置愛國者防空導彈系統，美其名加強北約東翼防線，震懾俄羅斯，實則以美國為首的西方國家，無一不是在裝模作樣。

如果俄羅斯對付烏克蘭也得花上3個星期仍未解決，誰還會去攻打北約成員國？難道想要試試北大西洋公約第5條：「在歐洲或北美的北約成員國，若受到武力攻擊，將被視為對北約所有成員國的攻擊」，各國部隊將自動參戰的集體防衞承諾，是有多說得出、做得到？

或許美、英兩國近日又掌握了甚麼俄方的軍事機密情報吧，繼而令北約有這麼超前的部署，但看着烏國戰火連連，求救聲不絕，竟不予理會，卻去斯洛伐克搞防守，怎麼說也有點像看到對街的大廈發生火警，救命聲不絕，既不去救火也不去向「世界最強國」報警，反而走去加裝滅火靈，忒也有趣。

當然，美國難道不知烏克蘭正身陷火海嗎？但究竟是誰把大量乾柴堆積，引發這場祝融之災呢？正如美國著名政治學家、芝加哥大學教授約翰‧米爾斯海默指出，西方普遍認為烏克蘭危機應完全歸咎於俄羅斯，但他認為美國應為俄烏衝突負上主要責任，尤其美國在推動北約東擴並與烏克蘭建立所謂「友好關係」的過程中，俄方已多次表明做法帶有威脅性，但西方國家仍執意要將烏國變成俄羅斯邊境上的「西方堡壘」。坦白說，若美國被人在自家門口大搞衞星國，也決不會善罷甘休，加拿大之所以被稱為「美國第51州」、「墨西哥的悲劇是離美國太近」，被美式雙標洗腦的人當然不明所以。