全民強檢只聞樓梯響，政府預告最快於今日或明日交代中期檢討入境檢疫及是否全民強檢等多項措施。筆者近日收到不少寵物主人反映，憂慮若實施強檢時未能顧及動物福祉，期望政府能作出適度的寬免。

政府就傳媒查詢全民強檢計劃的細節和可能涉及一定程度的禁足安排時說，細化方案時定必考慮實際情況和各界意見，也會兼顧社會中重要且必須的活動得以維持運作，以及市民生活所需。散步對毛孩來說，是日常維持身心健康的一環。據報道，英國封城時期，政府建議每人每天外出運動一次一小時，這時允許飼主帶着犬隻一同外出；若犬隻有特殊需要，可增加外出的遛狗次數。美國加州及西班牙等地於禁足時，也允許寵物主人在特定時間與規範下遛狗。因此若實行禁足，港府應考慮容許寵物主人每日某一時段或某一次數在家居附近範圍遛狗。

而香港的家庭中，逾一成飼養寵物，全民強檢期間或有不少寵物主人會被隔離與寵物分開。深圳福田有小區爆疫，當地衞健委日前發出通告，已委託專業機構安排寵物臨時寄養服務，並允許小型寵物跟隨居民隔離；大型寵物安置方式仍在研究。當局應參考相關做法，與各寵物平台協調，安排特殊照顧。政府亦應研究容許獸醫與寵物保險服務正常運作，令有需要的寵物獲得妥善照料，若寵物生病，准許主人帶同寵物前往獸醫診所接受治療。

動物能體驗與感受痛苦、快樂和恐懼等情緒，社會各界亦日益關注動物福祉，強調照顧動物在身體和精神方面的需要，政府絕不能漠視牠們的福祉。期望政府及早提出清晰的抗疫方案與復常路線圖的同時，強檢時為寵物作適當的安排。