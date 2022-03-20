香港疫災成「慘痛教訓」，百萬人中招，逾5,000人死，已面臨分水嶺。究竟是徹底做到動態清零，符合中央嚴格防控要求和清零標準勝疫，落實使用「健康碼」，兩地通關，真正實現與內地融合，參與粵港澳大灣區的戰略發展建設，還是讓西方與病毒共存的韜晦之計登陸中國南大門，企穩香港，並以此作生化戰的橋頭堡，長期滲透干擾破壞內地安全健康長城，從而達到牽制妨礙及破壞內地經濟發展，實現破壞中國民族復興，便是香港兩種前途、兩種命運、兩種抉擇的決戰時刻。選擇已擺在特區政府和全體港人的面前，無論你是否已有這個主觀或主動的意識和選擇，都不能迴避這個歷史的分水嶺嚴肅答卷。

最近，國務院港澳辦主任在北京會見港區全國政協委員時說，愛國者要做到「五有」，即「有情懷、有格局、有擔當、有本領、有作為」，「要維護國家安全，推動香港發展」。那麼，正好提醒所有愛國愛港者想想疫戰後香港的前途往何處去？需否落實習主席的兩個堅持？

特首林鄭被傳媒問會否制訂抗疫的時間表、路線圖時說，特區政府會就未來幾星期出現不同情況作規劃。若情況惡化，會加強檢測能力和社區隔離設施；若情況較好，會就關閉處所、停課、入境限制等制訂如何開放的路線圖。完全沒有學習深圳、東莞兩地抗疫經驗考慮，更不見有堅持動態清零和生命至上的抗疫方針，當然更沒有疫後香港如何融入國家發展大局的設想和計劃。試問，林鄭怎可帶領香港在分水嶺面前選擇正確的方向和道路？

方向決定道路，計劃取決於目標。港府見步行步，怎能貫徹堅持生命至上和動態清零？香港又怎能在疫後融入國家發展大局？自命愛國愛港者知否？