刻下本港疫情依然嚴峻，官方確診總個案日前已突破100萬宗，疫情至今共逾5,000人亡，死亡率偏高仍是本港應對新冠疫情嘅難關；主要收治年長患者嘅亞洲國際博覽館社區隔離設施，儼然成為長者嘅煉獄，本報「正論」：「政府懶理老弱苦 港人無處話淒涼」論之詳矣，老朽讀後內心有說不出嘅難過！

日前傳出最少3名長者昏迷、送院失救嘅消息後，有在上址工作嘅專科醫生怒斥當局將有迫切照顧需要嘅長者送到該處係「最差決定」，屬嚴重資源錯配，長者既無法獲得妥善照顧，又加劇醫院病床不足問題。對於前線醫生嘅聲音，醫管局立場仍「企硬」，稱分流安排係「盡用資源、增加提供照顧」云云，這不正是古人所說的「口惠而實不至，怨菑及其身」嗎？

醫管局言行不一致，入去嘅長者竟然有廿多日冇沖涼嘅，亦有長者臥床至全身長滿壓瘡、腫脹潰爛，這就是所謂「增加提供照顧」嗎？醫管局管理不善，根本已無誠信可言，一眾高層理應問責，甚至有人應為此下台！

內地對抗疫不力嘅官員，一律予以嚴懲，「被炒」的不計其數。呢，一河之隔嘅深圳，日前通報福田區發生聚集性新冠疫情，暴露該區重點社區場所常態化疫情防控工作存在短板漏洞，一些黨員領導幹部存在履職不力、失職塞責等問題，決定免去深圳公安局副局長黃文雅等8名官員的職務。對比香港防疫抗疫失誤連連，「外防輸入」固然一塌糊塗，如今「減少死亡、減少重症、減少感染」也冇樣做到，點解冇庸官被問責？

此外，市民日日聽專家不同嘅意見，單係確診人數就飄忽不定，有時百多萬，有時350萬，有時500萬，市民就如怒海泛舟，有乜可能唔人心惶惶吖！