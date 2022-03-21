世界視線：新導彈軍售誘餌　俄羅斯離間印美

俄烏戰爭踏入第4周，美國一手主導對俄的制裁包圍網逐漸成形，但能否成事需視乎中國及印度的取態。關鍵時刻，俄羅斯駐印度大使阿利波夫透露，正研究向印度出售最新型S500防空導彈系統的可能。俄方拋出軍售誘餌，無疑是出招離間印度與美國的關係。

為了抗衡中國，印度自2016年起一直是俄羅斯武器最大進口國，其中S400防空導彈是印度近年最重要採購，首個S400防空導彈團已部署在北部旁遮普邦，另外4個團將在導彈交付後陸續編成。S500的作戰範圍較S400多出100公里，鎖定攻擊目標由6個增至10個，發射筒採用6聯裝設計，較S400搭載更多導彈。S500目前只有俄軍裝備，意味印度可能是首個海外使用國。

雖然俄方已放風可以出售S500，印度對有望獲得最新武器自然難以抗拒，以免在軍備競賽中落後中國及巴基斯坦。不過，軍售誘餌背後藏有巨大風險。美國早已不滿印度購買S400，加上俄烏戰爭爆發後新德里立場曖昧，沒有主動與俄羅斯劃清界線，華府遂有意制裁印度。一旦印度決定購買S500，相信難逃制裁命運。

對於印度而言，制裁俄羅斯將得不償失，不但失去武器採購渠道及中斷軍事技術轉讓，連兩國合資的軍工企業亦會倒閉，60萬把AK203突擊步槍將無法交付印度武裝部隊。而且，印度是全球第3大原油消費國，近85%需求依賴進口，禁止入口俄羅斯石油將令國內油價上升，不利經濟發展。同時，印度亦無法向俄羅斯出口藥品、茶葉及咖啡等，勢令國內農業及藥廠不滿。在地緣政治、軍事及經濟的現實因素影響下，印度遲遲不肯配合制裁俄羅斯，甚至努力建立兩國貨幣貿易機制，繞過以美元計價的貿易結算機制。

俄羅斯以S500巧施離間計，令本身已有嫌隙的美國與印度，再多一重障礙。印度國防自主處於起步階段，難以切割與俄羅斯的千絲萬縷關係。美國亦沒有明言提供實際補償，難以令印度主動與俄羅斯一刀兩斷。假如印度因親近俄羅斯被美國制裁，將令美國的印太戰略自斷一臂，破壞圍堵中國布局。