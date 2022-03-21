功夫茶：自置公屋現鼠患　求助無門有排煩

港人現時為情所困，不過唔係感情，而係疫情！小朋友都識，要消滅細菌病毒，首先就要做好衞生，無論係個人衞生定係環境衞生，都同樣重要。嗱，港府近期頻頻呼籲市民做好個人衞生，點知實情係「叫人衝，自己鬆」，當話要做好環境衞生嗰陣，就即刻「卸得就卸」，將責任推番晒畀市民。結果係點，大家有眼見，家陣啲老鼠猶如「水銀瀉地，無孔不入」，仲要肥屍大隻，睇見都心驚驚！

話老鼠遍布全港並非危言聳聽，呢嗱，早排先有市民喺位於大埔嘅連鎖家品店內，發現有老鼠屍體，已經夠晒恐怖；去到近日，東方傳媒機構又接獲業主投訴，話喺剛購置嘅公屋單位內，發現一隻10吋長嘅老鼠；隻老鼠仲要唔怕人，周圍破壞，連業主同家人都差啲畀老鼠咬中，幾乎家無寧日。既然係喺公共屋邨入面，房署一般都會為租戶入屋治鼠嘅，點知業主向房署反映嗰陣，職員竟然敷衍了事，話咩「賣出後就唔會理」！好啦，咁業主咪惟有向專治鼠患嘅食環署求助，點估到食環職員仲衰，房署職員好歹都話會喺屋外面放鼠餌，食環署直頭「躺平」，叫業主自己用老鼠籠捉老鼠喎！

仲未夠！房署同食環署發言人事後解釋嗰陣，再次將責任卸得一乾二淨。房署發言人話，租置屋邨喺出售之後，就同一般私人住宅物業無分別，屋邨嘅日常管理交由業主立案法團委聘嘅物業管理公司負責。聽落好似有啲道理，但事實上，並唔係所有租置屋邨嘅單位都全部售出，咁房署作為未出售單位嘅業主，往往會派代表參選法團，咁既然房署作為法團嘅一分子，又係政府部門，係咪責任全無呢，大家真係見仁見智啦！

至於食環署發言人就講到明，唔會向投訴人嘅單位提供滅鼠服務，只會喺屋邨附近一帶嘅公眾地方，加強番防治鼠患嘅工作喎！假如話租置屋邨已經等同私人屋苑呢，喺現行法例下，食環署的確唔會進入屋邨滅鼠。之但係呢個漏洞講咗咁多年，係咪無法修補呢？須知道老鼠係動物，係會四圍走，周圍傳播病毒嘅，活動範圍仲非常大，假如屋邨入面有老鼠，附近街道根本不能幸免。再講，天知道啲老鼠係咪由街道走入屋邨，再爬入私人地方！有眼皆見，唔少街道喺入夜之後，都有老鼠橫行，食環署大條道理唔入屋邨滅鼠，咁係咪已經做好公眾地方嘅環境衞生呢？無喎！

查實老鼠都有思想，換轉係以前「過街老鼠，人人喊打」嘅年代，老鼠又點會唔怕人，直頭係「街頭見到街尾都想掉頭走」。純粹因為現時官員無能、港府無道，就連最基本嘅環境衞生都做唔好，蛇蟲鼠蟻先可以橫行霸道。可憐港人朝不保夕，要喺疫情肆虐同經濟委靡之間掙扎求存，啲老鼠已率先「安居樂業」。不禁令人質疑，港府現時嘅施政方針，究竟係為咗廣大市民，定為咗啲蛇蟲鼠蟻呢？