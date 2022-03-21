正論：無辜市民坐疫監　苛政害人成災難

圍在營裏的人想走出來，營外的人無辜被捉進去。政府抗疫變擴疫，第5波超過百萬人感染。以往沒有居安思危，恃着多日沒有本土個案，未有預備應變方案，一到大爆發便全面失陷，醫療系統崩潰，缺乏足夠隔離設施，大量染疫人士滯留在社區，加劇疫情散播，到了港府哀求中央施援，增加隔離設施，卻又連番爆出捉錯人坐疫監的不幸事件，鬧劇更演變成悲劇。

一名已打三針疫苗的長者，與家人快測驗出染疫，經過在家隔離多日，按政府指引，已被視為完成隔離程序，卻因大廈圍封強檢，與兒子輾轉被安排入住隔離設施，期間更滑倒跌傷送院，膝蓋骨碎裂需動手術至今仍未能出院，但其子在入營翌日已可以出營，卻知是有關方面執行任務前，未了解事主已經滿隔離期，所以弄清楚便急忙放人，可憐伯伯以為戰勝疫魔，卻輸給一群胡亂辦事的官員。

近日有多宗投訴，矛頭直指隔離政策含糊不清，政府朝令夕改，上有政策，下無頭緒，負責執行的職員自己也不熟悉指引，以為「有殺錯，無放過」，帶了入營便可以交差，完全沒有仔細考慮每一宗個案的細節，加上政出多門，當局及部門協調不足，不斷造成坐錯疫監的事件，尤其是現在隔離設施單位連續增加，更被踢爆有大量空置，不排除有人隨隨便便填塞空位的心態也有可能存在。

隔離生涯不易捱，有人崩潰企圖逃走或尋死，後生的都忍受不了，更何況長者？不少老人家都難以自理，平日起居大小事需要家人密切照顧，獨自送往隔離設施，難以如家中一樣，沖涼也沒有人幫忙，加上淋浴設施需與他人共用，對他們來說簡直是一種折磨，有長者廿多日不能洗身，亦有婆婆入營後半邊身潰爛半死，家人心痛之極，但面對冷漠不仁的政府官員，市民又有何辦法呢？連日來隔離營都有長者不適甚至死亡事件，這些悲劇本來一宗都嫌多，現在卻是一次又一次上演！

廢官荒謬事已成習慣，大廈污水檢測亦是多此一舉，醫管局前行政總裁梁栢賢也忍不住批評，在疫情高爆發期，繼續做污水檢測的圍封強檢是浪費資源，屬低效擾民措施。每七個香港人便有一個新冠患者，多幢大廈污水驗出病毒，是意料中事，污水就是污水，沒有病毒細菌才怪！政府應利用驗污水資源去解決其他更急切問題。

人無恥便無敵，昨日官員還自吹自擂污水強檢的成效，完全沒有半點檢討之意。薪高糧準，做又數十萬，不做也數十萬月入，浪費公帑又不是掏他們腰包，當然不會覺得可惜，可憐市民不但被污水強檢纏擾，辛苦賺來的血汗錢不是倒入鹹水海，而是倒進污水裏。官場本身就是一池污水，官僚病毒污染政府上下，恐怕已經到了無可救藥地步，再不換血換人，整個特區都是在等死！