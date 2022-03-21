習近平與拜登的視像會議的結果只是兩個：一是中國警告美國不要觸犯中國的台灣底線，因此拜登強調一個中國，反對台獨。可惜會議後，美國官員卻說美國不接受內地與台灣同屬一國。美國的承諾便帶有欺騙的因素。二是美國警告中國，支援俄羅斯會有嚴重後果。中國不見有公開的反應，但卻亦強調反對單邊的制裁。另外場合亦表示中俄貿易增長，不可能因美國的要求而斷絕中俄貿易及其他往來，中俄有合作協議，不能違背。就這兩點而言，中美高峰會議只是坦率地列出各自立場，沒有妥協。

或許美國會減少在南海的軍事挑釁，但中國不可能停止與俄的貿易。美國會怎樣對付中國呢？用它的二級制裁把對付俄羅斯的方法施加中國？抑或是害怕中國反制而視而不見？視像會議歷時近兩小時，不僅是雙方各陳己見，應有所交鋒。或許中方沒有上次外長會議時的強硬，可沒有捨棄原來的立場──反對戰爭卻亦維護俄羅斯的安全與利益。當印度、墨西哥、巴西等大國都拒絕跟從美國制裁俄羅斯，中國又怎會背棄俄羅斯呢？國內外有些人主張中國「棄俄從美」，不是無知的綏靖主義，便是替美說話，背棄中國的國家安全與利益。

美國實際參與了俄烏之戰。派遣軍事顧問、僱傭兵、輸送大量武器以及用電子戰助烏攻俄。假若沒有美國參與，特別是電子戰，烏軍及新納粹武裝不會這樣頑抗。中國要求各方停戰，和平談判。俄羅斯已表示支持，但美國會同意嗎？中國只要保持與俄的正當貿易，也未必如印度大購俄的天然氣，中國已有長期合約，但應加強人道救援烏克蘭受戰禍打擊的平民百姓，表達對烏克蘭人民而不是政權的支持，體現幾十年中烏之間的友好關係，也可與俄羅斯一道在停戰的地區，進行人道援助。表明中國的救援對象是烏克蘭人民，不分政治。甚至中國可夥同其他中立國家，如印度、墨西哥、巴西，以及海灣各國，不分政治地給予烏克蘭援助。使美國把國際劃分為支持烏克蘭或俄羅斯兩個對立陣營的企圖失敗，國際可公正地了解烏克蘭危機。

烏克蘭之戰涉及新納粹主義，美國的生化實驗室的陰謀，也為打擊歐盟與俄羅斯，使之兩敗俱傷。美國策動戰爭來漁人得利，戰事拖下去，這些問題將會發酵，美國可能弄巧反拙。