國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，當前台海形勢「總體趨緊」，根源在於台灣當局勾連外部勢力，不斷「謀獨挑釁」。朱鳳蓮說，台灣當局藉烏克蘭局勢渲染所謂大陸威脅，狂妄鼓吹戰爭，暴露出心虛膽寒，色厲內荏的本性，撕下「不挑釁」的偽善面具。

俄烏戰事開始後，台灣當局十分「燒包」。一方面驚恐，一方面逞強，一方面哀求老美對台作進一步的強力支持，一方面把自己置身於老美反華「民主國家聯盟」中上竄下跳，呼籲同仇敵愾。

俄烏之戰開始後，台灣各色政治人物，都把自己帶入「戲內」，個個像打了雞血似的，擺出要和大陸血戰到底的架勢，發出各種「不畏戰」的叫囂。台灣的行政院院長蘇貞昌，在接受質詢時甚是「大無畏」，十分豪橫地說，「烏克蘭老爺爺、老奶奶拿木槍也是幹」。他自稱「雖然已經70幾歲，就算沒有武器，拿着一根掃把都跟他打」，把自己幾個月前的誓死衞台豪言又重複了一遍。已經加入新加坡國籍的聯電榮譽董事長曹興誠更「霸氣」，十分像當年蔣委員長的「娘希匹」，聲稱他的兩個兒子台灣有事時必定「回來剿共」。

台灣媒體也一個勁大吹大擂台灣最近推出的後備軍訓練如何「史上最硬」、「訓練抗敵」如何如何。台灣外交部比較「娘娘腔」，不敢直接「喊打喊殺」，只好「拉幫手」為台壯膽。最近，它向立法院提交的一份書面報告說，「國際民主國家不會容忍以武力破壞任何國家領土主權完整，若中國錯估情勢，對台採取軍事行動，必將付出慘痛代價」。台灣朝野一通狂炒「俄烏之戰」，好像大陸「武統」就在眼前。這說明了他們的瘋狂，也說明了他們的心虛。他們以為，只要張開架勢、要用掃把拚到底，就能阻嚇大陸。

大家知道，鬥蟋蟀有一種「蛐蛐兒」，一落場就開牙乍翅狂叫，以為能嚇跑對手。其實這種蟲兒最不中用，一戰即敗。