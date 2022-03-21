寧信世間有鬼，不信政客那張嘴。美國總統拜登在中美元首視像通話中重申「四不一無意」：不尋求與中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。這該怎麼解讀？很簡單，老美姑妄言之，中國人姑妄聽之，誰信誰天真。

猶記得去年11月中美元首視像會議中，拜登就曾信誓旦旦作出承諾，結果如何？話音剛落，美國即祭出一連串針對中國的惡劣動作，包括外交抵制北京冬奧、邀請台灣參加民主峰會、軍艦穿越台灣海峽、議員乘軍機訪台、將12家中企列入「軍事最終用戶清單」。可見老美反覆無常，出爾反爾，信佢一成，雙目失明。

無事獻殷勤，非奸即盜。俄烏戰爭爆發後，美方一直主動尋求與中方溝通，從高官會晤到元首通話，目的顯而易見，一是企圖將中國拉下水，二是離間中俄關係。按照老美的如意算盤，即使無法促使中國參與制裁，起碼也要令中國有所顧忌，不能明撐俄羅斯。殊不知中國向來堅持獨立自主的外交政策，既不可能聽從美國指揮，更不可能在俄羅斯背後插刀。

君不見，最近美方不斷利用所謂匿名官員散布假新聞，指俄羅斯請求中國提供軍事與經濟援助，中國正積極考慮云云。這種轉移矛盾的手法拙劣不堪，幼稚可笑，老美偏偏樂此不疲，未免太無聊。「匿名官員」到底是誰？為何不敢以真面目示人？很明顯，美國之所以不斷散布假新聞，正是因為心虛膽怯，懼怕中俄聯手，其實這恰恰弄巧成拙，反而促使中俄愈走愈近。

正如毛澤東所說：「凡是敵人反對的，我們就要擁護；凡是敵人擁護的，我們就要反對。」美國愈想阻止中俄合作，中俄就愈是應該合作。道理很簡單，中俄同樣面對美國打壓，既有共同的敵人，也有共同的命運，沒有理由不合作。尤其對中國而言，如果失去俄羅斯這個戰略夥伴，就意味着必須單獨面對美國及其附庸國的圍堵，處境將會更加艱難。所以不管從任何角度看，中國都必須支持俄羅斯，即使未必提供軍事援助，起碼也應該提供經濟援助。最近中方多次強調，不管國際風雲如何險惡，中俄都將保持戰略定力，將新時代全面戰略協作夥伴關係不斷推向前進。由此可見，不管美國如何挑撥離間，都只能是枉費心機。