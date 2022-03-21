正當全民檢測變傳聞檢測，做還是不做搖擺不定之際，港府依然非常積極地為各區大廈驗污水並進行圍封強檢，早被轟為極度擾民。結果，醫管局前行政總裁梁栢賢也禁不住開腔批評，直指在疫情高爆發期繼續做污水檢測的圍封強檢是浪費資源，屬低效擾民措施。

他續指，確診人士會將病毒排泄到污水，所以污水檢測發現帶有新冠病毒，只是反映確診高峰期現象，如果同時做圍封強檢，可能只是重複一些已經確診市民再做檢測，屬無必要，可謂說出正常人話。筆者早前已經撰文，指污水流來流去，帶有新冠病毒何足為奇，何況當局做檢測沒有一致性，有的圍封驗出確診須送往隔離檢疫，但半山等富貴區卻鮮少圍封，遑論送檢，既不公平又擾民。

這還不止，筆者有朋友月中快測確診，他已接種兩針，在家隔離5日左右已轉為陰性，由於其公司要求僱員必須向衞生署上報並進行核酸檢測，他照做，直到兩日前突接獲消防處通知，指衞生署落order要朋友入住竹篙灣隔離營，朋友大感愕然，皆因衞生署同日通知其核酸檢測結果為陰性，那麼為何還要入住隔離營呢？消防處也答不出究竟，一味說若他不照指示入住，有機會承擔法律後果，令朋友為之氣結。

顯而易見，政府部門行政效率低下，做事滯後，各自為政，互不溝通，才會發生上述情況，將陰性已康復的市民當成確診者看待，僵化且官僚地要他入住隔離營，不僅擾民，直情浪費資源，讓真正有需要人士少了入住機會。筆者相信上述事件只是冰山一角，更多更荒謬的情況每日不斷上演，即使中央介入支援，無能政府處事依然一塌糊塗。見微知著，由盲目驗污水到盲目安排康復者隔離，港人治港徹底失敗。