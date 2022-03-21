香港畢竟是一處有福氣之地，本城勝在錢多。對治新冠肺炎的藥物已經發明，但取價高昂，貧窮地方未必能第一時間買得起。尚幸本地庫房卻無此疑慮，特首林鄭月娥更擲下豪言，說醫管局的錢，不必省着用。

全世界都在花錢抗疫，香港不但比很多地方更花得起，而且用的是真金白銀，不像好些歐美國家，是靠猛印鈔票去填坑，這些坑恐怕終有填不了的一天。

正因為香港錢多，也使官員們用起來特別任性，如今又說要全民派發抗疫物資包，據說內含口罩、中醫成藥、快速檢測劑等東西。派發物資本來是好事，此地雖然富貴，但貧富懸殊嚴重，一個口罩、一粒藥丸對部分人來說，也是彌足珍貴。因此，政府向有需要者送上合用的物品，是義所當為之事。

不過，香港的富者及中產者亦多，這類家庭物資充盈，筆者身邊很多朋友，目前積存的口罩足夠用上半年，抗疫中成藥和各式檢測劑，也多得足夠填滿一個抽屜。對於這些家庭，政府若然「無差別」送上物資，那不但是浪費，更有違環保原則。

以口罩為例，我不少朋友是認定某種類型或牌子的產品才肯戴上，政府若然平白送去數十個普通外科口罩，他們根本不會貿然使用。在新冠疫情爆發初期，政府不是曾為很多家庭送上「銅芯抗疫口罩」嗎？到頭來用者甚稀，最終不少還是給浪費了。

至於派發中成藥，也是利弊參半，因為不同藥物針對不同體質，有些老人家不知就裏，以為派來的準是好東西，隨便服下或會有後遺症。總之，派發物資不能說是弊政，但該如何派、派予誰，還得詳加斟酌。