一場俄烏戰爭，俄羅斯苦苦進逼，烏克蘭竭力防守，但美國比兩者更忙，連日來不是指摘中國未有阻止俄國軍事行動，便是聲稱中國一早得悉並配合俄方部署，俄烏忙着打攻防戰，美國則展開輿論戰，務求在沒有硝煙的戰場上，令中國一敗塗地。

美國大肆炒作俄羅斯入侵烏克蘭，並藉此對中國作出種種無理指控，不難看出是源於一句說話：「中俄兩國不是盟友，卻勝似盟友」。美國看準了中俄的特殊關係發動輿論戰，一次過對付俄羅斯這個對手，同時又向中國這個競爭者出招。

雖然美國國家安全顧問沙利文、國務卿布林肯、總統拜登，不斷吟唱若中國協助俄羅斯規避制裁將面臨後果、支持俄方須付出代價、提供「物資支持」將承擔後果，但美國真的在乎中國會否援助俄方嗎？這等高調宣講、再三強調的目標聽眾並不是中方，而是中俄以外的其他國家。

鑑於俄羅斯總統普京在美國極力渲染下，已被扣上了「侵略者、戰犯」的帽子，英國首相約翰遜甚至呼籲西方不可再與俄羅斯恢復正常關係，俄美之間的較勁已告一段落。美國目前關心的不是俄羅斯，而是與「侵略者、戰犯」維持「不是盟友，勝似盟友」關係的中國，西方社會從今起將會對中國有多大程度的疏遠，這正是美國不斷將中俄綑綁的原因。

明明是美國事先張揚俄羅斯即將入侵烏克蘭卻未有阻止，一早得悉並「配合」俄方部署，卻以輿論企圖令中國為其「勝似盟友」陪葬。俄羅斯雖然也預視了出兵必然遭美國大肆炒作，美方也可能將火燒到中國頭上，卻未必料到世人真是懶得去理會美軍對阿富汗、伊拉克、敍利亞做過的「好事」，只聚焦俄方入侵，只見樹木，不見樹林，在這個「標題世代」，人們更習慣被煽惑。