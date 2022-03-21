第5波疫情大爆發，每日不幸染疫死亡人數持續上升，公眾殮房遺體數量日積愈多。筆者跟進求助個案時，知悉其中一公眾殮房未處理遺體多達一千，被放置於冷藏貨櫃。於是，上周去信食衞局跟進，要求當局採取緊急措施，改善遺體處理的流程及增加法醫等人手處理。

對家屬而言，親人離世，沒法好好道別，已十分悲痛難過，而由於當局人手不足，領取遺體過程一拖再拖，處理後事關卡重重，至親落葬無期，令他們倍感徬徨無助及不安。

筆者近日接獲多個家庭求助，有人難以掌握親人遺體的去向，有人等候了十多天仍未能認領家屬遺體，有個案家庭基於宗教理由，向相關部門提出，期望盡早認領遺體及舉行葬禮，都未能如願，情況極不理想。衞生署上周承認富山殮房有多達1,500具遺體，仍有待處理，並指部分殮房將加開周六、日時段，家屬在辨認遺體後兩個工作天內可領取火葬證明書，並可於領證明書當日或之後任何日子領回遺體，警方亦會協助衞生署聯絡家屬辨認遺體。

新措施能否改善情況尚待觀察，有家屬獲告知將在本周盡快處理其家人遺體，也有家屬上周五往富山被拒諸門外。當局有必要再加大力度，急市民所急，加強理順整個殮葬流程。

當局應盡快增設電話熱線服務，讓家屬查詢家人遺體存放地點、遺體處理安排等。同時設立臨時專責隊伍，主動及適時向家屬交代遺體情況。針對人手不足問題，公眾殮房應增聘短期職位，紓緩個案積壓情況，政府應聘用退休法醫，增加更多相關專業人士作外援，加快認領遺體的流程，以及簡化非法定程序的流程與手續，讓家屬早日完成認領遺體程序，讓死者有尊嚴地走完最後一程。