俗語說「長痛不如短痛」，這是人人皆知最有智慧的俚語。可是知易行難，而且往往成為短視的、狹隘的、局部利益代表的決策者誤區。譬如，應對猛烈的傳染性疾病，在未知源頭和病因及一時沒根治醫藥遏止，唯一的方法便是隔離，最大限度減低交叉感染傳播途徑，隔離便是不二的法門，古今中外概莫能外。

隔離自然令自由帶來損失，但一時的自由限制引致的暫時損失，總比失去人民生命健康的整體代價為小。作為政府管治者，必須有這樣最起碼的基本衡量和判斷，來不得半點遲疑及含糊；同時，針對疫情會出現持續和反覆的情況，強調必須要有「堅持」二字，反對抗疫疲勞、抗疫鬆懈、抗疫麻痹大意；同時，抗疫鬥爭必須有全盤的計劃部署、時間表和路線圖，並要有各種意料之外的應急預案，不打沒把握之仗。所以，採取「短痛」的方針也是積極預防的方針，而不是消極「躺平」的態度，若非如此，自必碰得頭破血流，人亡政息。自古中外皆然，毫不例外。當今香港付出「沉重代價」（深圳市領導評論香港疫情用語）便是自招大災禍。

林鄭抗疫總司令一而再、再而三對「外防輸入」給許多豁免的漏洞，這次第5波便是豁免安排下，國泰機組人員惹出的彌天大禍。「內防反彈」拖延全民強檢、動態清零，多項防疫措施如「家居檢疫」、「取消手帶」等等，為病毒傳播開綠燈。結果，第5波疫情導致過百萬人中招，逾五千人病歿，經濟受空前極沉重打擊，世紀疫情變世紀大災難。林鄭的錯誤方針，令港人捱長痛的人禍。

反觀深圳、東莞，已高奏7天全民強檢清零的凱歌，人民生活和經濟重按快速鍵，香港卻繼續沉淪！