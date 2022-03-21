疫情依然嚴峻，每日確診人數仍以萬計，有專家又推算，本港至少有五分一人口已感染新冠肺炎，染疫人數預計有150萬至400萬，老朽愈聽愈糊塗，皆因有時話全港染疫人數7個港人一個中，有時又5個港人一個中，有時又兩個已有一個中。信邊個？

喂！大哥，如此失失慌，害街坊！不如簡單講句：病毒無處不在，匿極都有一個喺你左近！老朽此刻都想向林鄭學習「勿看勿聽勿信」，咁就活得自由自在，行看流水坐看雲！

呢！市民一日到晚勤洗手，專家一日到晚勤講嘢！有專家又估計未來一周確診個案可回落至每日約一萬宗，數周後甚至跌穿一千宗，果然英明神武，深明物極必反吖！之不過又唔排除會有第6波疫情，甚至出現其他變種病毒，呼籲市民盡快接種疫苗。

講來講去，防疫打針萬能！之不過，第5波疫情累計死亡人數超逾5,000宗，尋日凌晨時分，再有3名確診老婦昏迷，送院搶救無效。各位，老朽年紀都有番咁上下，日日見到呢啲猝死新聞，個心都難免離一離！呢呢呢，又有新嘢喇！有人分析，指已打針染疫亡者，打科興佔87%，而打復必泰則佔12%。老朽一睇，內心唉一聲粗口隨之彈出：（下刪100字），老朽打咗兩針科興，即係白打喇！

於是，專家又講嘢啦！話基於醫學實證，強烈建議所有長者選打復必泰！你老闆，早響吖嘛！不過，有補救，第3針轉打復必泰啦！即係「溝針」！專家話安全喎，總之較3針打科興為佳！又話本港太遲將科興完成接種嘅定義改為打3針！老朽當日「被迫」打針皆因想去飲吓早茶啫！如果兩針可以「安心出行」，老朽都唔想瞎折騰打第3針咯！這把年紀，溝針不如溝個富婆，齊度夕陽晚景！