一場沒有硝煙的「疫戰」撲襲而至，居高不下的確診和死亡數字，衝擊人性善良底線的病房實況，令整個醫療和安老服務瀕陷臨界點，醫護和照顧人員雖已不顧疫險、卯足全力，並獲中央「有求必應」式支援，全面治病抗疫，但因醫療樽頸的死結未解，僅能遏抑疫情惡化，更易反添無力無助無奈的負面感覺，大家還可做甚麼？

得到各方合力，抗疫資源、能力和策略都明顯補強，第5波疫情雖稍回穩但仍在高位橫行，抗疫疲勞甚至抗疫麻痹的氛圍更漸趨明顯，每日新增感染個案已持續3周位處5位數水平，死亡個案亦逾200，港大醫學院更推算染疫人數可能高達350萬。際此疫情轉折的關鍵時刻，若仍決策不果斷、行動不到位，疫情恐會再度急飆，不但延長第5波周期，更可能啟動未來的第6波新周期，連帶令人命、經濟、民生都要付出無法估量的更大代價。

災難是人性真誠的最精準試金石，一場共克時艱的抗疫行動，則在閃亮最耀眼的大愛之光。本人從醫多年，曾昂首朗讀《日內瓦宣言》，誓言「將患者的健康與幸福作為我的首要顧念」，目睹香港的醫療護老體系竟困陷如斯境況，每一項相關的訊息都令人有椎心之痛。本人深切認為，面對當前的逆境危情，大家既要對前線人員獻奉心意和祝福，更應將關愛之心落到實處，不再避事卸責，並以同理心共度時艱，以行動力動態清零，實現善的循環、愛的感染。

新冠疫情踏進第3個年頭，社情民心和抗疫信心已暗現浮動，不少人感到悲痛、抑鬱、焦慮，甚至出現無能無力的向下螺旋。社會復原路雖曲折漫長，若能善用憑歌寄意的民心工程，憑着愛、不猶豫、促凝聚，讓每個港人都愛惜自己，提升對家國的關顧認同，將可共同提升社區復原力，凝聚抗疫士氣，守護公眾健康，加強社區關懷，進一步動員社會力量參與抗疫，宣傳抗疫行動中的好人好事，依法嚴懲惡意的抹黑造假，匯聚同心抗疫的強大正能量，進而提振社會的動力和活力。

疫情風暴未過，所謂的政治爭拗和意識形態，全屬萬惡戕害，不應也不容再姑息縱容。當局應認真總結和吸取教訓，不應再瞎隨西方的抗疫視角話語，而要鎖定在確保市民生命安全和身體健康、確保社會大局穩定、抓住發展機遇、深度融入國家發展大局的目標，並且支持特區政府的主體責任，貫徹「一國」和「三減三重一優先」原則，具體鋪排新階段抗疫工作。

「疫戰」是一場與病毒、時間鬥快，卻直接決定病人生死的競賽，果斷、擔當、能力和速度都缺一不可，若是過多的猶豫、過慢的行動，讓抗疫永遠跟着疫情走，即使決策周延，最終也挽救不了病人的生命，更可能讓病毒基因有時間和機會「一變再變」，引發新一波疫情和傳播鏈，帶來更多的不幸。