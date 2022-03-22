特首林鄭月娥誇誇其言，說政府要精細評估，效益要遠遠大於代價，用最小代價來實現最大防控的效果，以最大限度減少疫情對經濟及社會發展的影響。表面上說得十分富邏輯，更像一個大企業的CEO說話的口脗。可惜，說話中沒有人的因素，沒有提及現在每天200多人的病死，以萬計病患者的痛苦和因此產生對個人、家庭各種打擊。

林鄭顯然不是父母官，沒有父母之心。香港在她治下的子民，只是統計數字，用病死、病患的人數來對比她所說的代價和效益。若果政府施政的效益不是人民的福祉，這是怎樣的政府呢？內地是每一條生命都要救，林鄭則要計算，若代價太大，這個代價不是人命病患者的代價，而是某些利益的代價，特別是外商在港利益的代價。特區政府在她治下，便要捨民眾的生命和病患苦痛來作犧牲。

或許她認為每天死200多個都是老弱傷殘，與她無關，不需理會。反而外商、金融家們的不方便、賺少一些利潤，卻是特區政府和她頭項要關心要服務之事。政府施政，特別是在疫情爆發之時，怎可以用數字計算人命代價。要死多少人，林鄭月娥才會動心呢？

上有好者，下必有甚焉者，在各種途徑，在各個朋友圈中，太多是體弱長者失救、不救。醫管局的醫療力量應付不了，便對家屬說不救了。甚且不作解釋，只是不救。或許這非醫者本意，但應付不了，始終難免對一些人治療、對一些人捨棄。為甚麼不早求中央支援，不早作組織安排，更合理地發揮有限資源的作用？為甚麼不動員私家醫院，發動中醫支援？問題大，解決的方法也多，為甚麼從特首以下均墨守成規，置人命於不顧呢？

全民檢測的決定不是因主觀感覺資源人手不足，「崇尚民主自由」的社會人士不滿，便將之否定。為甚麼政府不去創造條件（有中央的大力支持），不去迎難而上？特首是為了怕批評而當官，抑或她還想連任，要討好既得利益有權勢之人？深圳、東莞眼前的動態清零工作成功，即使全民檢測、封鎖小區，也不過是不足一個星期時間，這樣急切有效的政策，為甚麼林鄭月娥不去學習？難道她還是認為她絕對是正確的，即使香港第5波疫情死了這麼多人，病了這麼多人，經濟民生受重創？這樣血的教訓，她是視而不見，抑或是權迷心竅？