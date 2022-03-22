俄烏之戰，觸動了中美在台灣問題上的新一輪博弈。中美元首在討論烏克蘭危機時，中方警告美方，台灣問題處理不好，會顛覆整個中美關係。那麼，甚麼是美方對台灣問題處理不好呢？那就是美方在政治、軍事、外交等多方面發出「支持台獨」的錯誤訊息，令台灣當局「倚美謀獨」更加起勁兒。美國如果堅持這樣幹，就會導致中美關係決裂，成為敵國。

中國的這個警告是十分嚴正的，美國必須認真對待！這個警告聽在台灣當局耳裏，當會心驚肉跳。就在這時，台灣媒體報道，台灣去年批出預算向美國採購12架反潛直升機，美國國務院已正式否決台方的邀價書。報道說，美方今後將嚴格執行軍售政策，只出售符合「非對稱戰力」原則的軍備予台灣。報道說，邀價書是指台灣針對軍售的法定預算文件，得到立法院審理後向美方提出，要獲得美國回應的發價書後，軍購案才會進入實際執行層面。美國國務院否決台灣的邀價書，代表這宗軍售中止告吹。

此報道若「真」，無疑是對台灣當局晴天霹靂；若暫時「不真」，也會令台灣驚出一身冷汗。美國為了自己的利益，在北京巨大壓力下會隨時玩弄台灣，連眼睛都不眨的。美國也知道，惟其如此，台灣會更加驚懼美國，會更聽話。多年來，美國主子要對台灣奴才幹甚麼，是從來不需要考慮台灣的感受，在棋手眼裏，棋子從來就是死物，哪裏有甚麼感受？

俄烏之戰，觸動中美在台灣問題上的博弈，是因為有人特別害怕今日烏克蘭會是明日台灣，而烏克蘭和台灣的共同主子就是美國，他們都是美國的棋子和奴才，一個用來打擊俄國，一個用來打擊中國。然而，烏克蘭打擊不了俄國，反而引火上身，為美國獻身；台灣更打擊不了中國大陸，也會引火上身，成為美國亞太戰略的犧牲品。

這些皆乃殘酷的事實和悲慘的命運，烏克蘭、台灣要怪就怪美國，要怪就怪自己投靠了美國！