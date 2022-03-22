香港爆發第5波疫情之前，包括港府高官在內許多人心存僥倖，以為香港是福地，可以避過一劫，不會出現類似外國的大爆發。沒想到事與願違，厄運很快就降臨香港身上，而且後來居上，死亡率堪稱全球第一。新加坡疫情同樣嚴重，確診病例也超過百萬，但只有1,100多人死亡，反觀香港病歿者迄今已超過6,000人，這是多麼懸殊又是多麼可怕的對比。

為何香港病亡率如此之高？港府抗疫不力固然難辭其咎，有些人抗拒疫苗也是主要原因。新冠肺炎死者絕大多數是長者，就是因為長者疫苗接種率一直偏低，即使在目前這種情況下，依然有部分長者及其家人拒絕接種疫苗，簡直不可思議。接種疫苗無法保證不受病毒侵襲，這是事實，但接種疫苗後可以大大降低重症和死亡比率，這更是事實，為何有些人始終不明白這個道理？或者不是不明白，而是故意拿全體港人的生命健康開玩笑？

更惡劣的是，某些專家不知出於甚麼目的，總是刻意貶低國產疫苗的功效，進一步加深部分市民對接種疫苗的抗拒心理。國產疫苗功效如何，事實早已給出答案。中國是全球抗疫最成功、確診病例和死亡比率最低的國家，難道這還不足以證明國產疫苗可靠？美英採用的全是西方疫苗，結果淪為疫情重災區，專家又該如何解釋？

港府無能、專家添亂、部分市民自私，各種因素疊加在一起，香港疫情不失控才怪。林鄭天天出來主持疫情新聞發布會，誇誇其談，大言不慚，實在令人替她感到羞恥。最近內地受到香港拖累，不少地方出現疫情，但人家坐言起行，全力抗疫，大多能迅速撲滅疫情。東莞全市禁足檢測，不足一周即提前解封；深圳全民檢測後基本實現動態清零，開始恢復社會生產生活秩序。而香港這波疫情持續兩個多月，依然沒完沒了，連是否推行全民檢測也說不清楚，與內地彷彿處於兩個世界。

有內地網民嘲諷港府官員「懶政惰政」，還要耍賴皮、擺架子，可謂一語中的。林鄭月娥說香港抗疫不缺金錢，這倒是實話，港府窮得只剩下錢，最缺的就是責任心。中央全力支持，內地醫護人員無私馳援，反而香港絕大多數公務員優哉游哉「在家工作」，有些人甚至為參與前線抗疫討價還價，將香港社會的自私自利暴露無遺。