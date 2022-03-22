港府事先張揚會檢討下月20日屆滿的禁聚措施，原以為林鄭終於良心發現提早解禁，卻原來依然堅持下月21日分階段鬆綁，首階段重開健身中心及體育處所，禁聚人數將放寬至4人，晚市堂食重新開放，維持至晚上10時；第二階段所有表列處所重開，餐廳放寬至8人一枱至晚上12時，酒吧酒館重開，泳灘泳池開放，戶外運動不用戴口罩；第三階段基本上社交距離全面放寬，只保留口罩令和疫苗通行證。換言之，被禁營業表列處所仍要「納空租」最少一個多月。

這就難怪商界忍無可忍，相繼發聲炮轟林鄭，最新一位是某大型美容集團老闆，她向林鄭發信，質問「點解你唔畀人哋營業，但係要交租呢？」提到經營者及員工手停口停，唯獨業主坐擁正常收入，「特別是大企業大業主，佢哋資本雄厚，比起一般業者、員工，絕對更有實力頂得住，點解你可以畀員工、業者冇收入，但係又唔畀業主冇收入呢？公理何在？」懇請特首正視社交平台評論，「妳要睇！妳要聽！妳要信！」堪稱是業界最後的怒吼。皆因美容業在疫情期間先後被禁營業長達10個月，許多老闆走投無路只能結業，從業員不是轉行便是失業，苦不堪言，還剩下多少業者能再撐多一個多月，真是天曉得。

當然，每個月現金出糧，在禮賓府數銀紙數到手軟的林鄭是話之你的。一句「出於防疫需要」，各行各業只能被她揸頸就命；同樣出於疫情需要，蹉跎多時的全民檢測也可以不了了之，市民無奈其何。說到底，搞死香港經濟，激化民怨，將爛攤子丟給下屆政府，高官拍拍屁股走人，完全沒有損失，慘的是商界和基層而已，又動不到大財團分毫，不影響高官日後搵真銀的機會，有乜所謂！