不少電台時事節目，如今還天天在討論為長者「谷針」的問題，聽着也讓人唏噓。有熟悉老人院的受訪者解釋，過去老人家接種新冠疫苗的比率低，是因為上一輩的人大多兒女眾多，7、8個孩子各持己見，才使打針之事一直拖延。這番解釋固然不無道理，但更重要的原因，是過去兩年香港的疫情不算嚴重，很多人都是抱「慢慢來，走着瞧」的心態。豈料疫患不待人，一旦爆發，大家便措手不及。

所謂「積薪歷火非無事，識者能知火未燃」，本欄一直苦口婆心，強調大眾必須培養良好的洞察力和判斷力，原因不為別的，正是為了自己的安身與立命。很多讀者或許納罕，為甚麼過去一段日子，筆者喋喋不休，老是說香港人一年一反智，而2021年的代表作就是反疫苗。其實，我不是當真想嘲諷港人，在下也在香港生活，笑人豈非笑自己？筆者之所以不停重複上述論點，說穿了，就是想曲線提醒大眾，能夠打疫苗的人，都應該考慮打，因為火苗已現，蔓延在即，已是別無他法。即使在去年，本地疫情一度「清零」的時候，本欄仍是不停在發出曲線呼喚。

當時，很多人說只要特區政府能夠嚴守關口，拒病毒於門外，不就可以了，何必打疫苗？那可不是的，可以防得一時，未必能防得長久，內地政府比香港政府精明10倍，但吉林、上海一樣擋不住Omicron入侵。本文執筆時，計及無症狀感染，上海一天的確診者多達700多人。只是內地的體制不同，病毒即使蔓延，恐怕還能壓得住，香港的體制卻更近於南韓、新加坡，疫情一發就不易收拾，政府幫不上忙，民眾便只能靠疫苗自保。至於疫苗可能有副作用？是的，但也得先把命保下來再說吧。