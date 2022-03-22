聯合國日前公布「2022年全球幸福報告」，在全球146個國家和地區中，香港位列第81名，比去年下跌4位；反觀中國大陸，則從去年的第84名躍升至今年的第72名，超越香港。事實擺在眼前，庸官抗疫無能，害苦港人，幸福已離港人而去。

不同人對幸福會有不同理解，但應該沒有多少人會認為確診新冠後，雖已康復並完成家居隔離，卻因為港產官僚做事滯後，部門之間缺乏溝通，竟然照樣被抓進隔離營，復因庸官敷衍塞責，就算接獲投訴指營內共用廁所有積水亦一樣懶理，結果連累市民在檢疫期間上廁時跌爆膝蓋，如此不幸遭遇會是一種幸福，但這卻是市民的真實經歷，尚未計大批市民前往公立醫院求醫，卻被攆出室外捱飢抵冷，即使能入院亦得與屍同眠，如果這也叫幸福，那麼行政效率低下、做事僵化、擾民至極的庸官，從今起也可不叫磨碌了。

不論以「紐倫港」抑或「亞洲四小龍」來自嗨，香港在上述排名中，表現均遠遜於排名第16、第17名的美國、英國，第26、27名的台灣、新加坡，第54名的日本，第59名的南韓，香港不得不承認愈來愈被拋離的事實，除了港產官僚那數一數二的高薪、新冠確診與死亡比率、城市生活成本指數等根本不值得自豪的項目外，香港實在再難有甚麼能躋身世界前列。

有機構上月公布「社會幸福指標」調查結果，發現香港人多數偏向認為港人「享有個人自由」與「有合適就業機會」。問題是，港官防疫政策嚴苛，禁聚措施收緊快、放寬慢，不少個人自由已經今非昔比，就業機會更加不消提，在第5波疫情下，百業蕭條，總失業人口回升至約15萬，若還有甚麼足令港人感到幸福，那或許是現在的苦況有望在7月時完結。