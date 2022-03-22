新冠疫情持續，本港失業率相隔11個月再度飆升，去年12月至今年2月失業率升至4.5%，就業不足率亦升至2.3%，逾15.7萬人失業。最令人擔憂的是，有關數字屬滯後，未完全反映第5波疫情高峰實況。而政府的抗疫工作正面對巨大的人手缺口，急需大量人手以應付需求。政府應做好配對，加強招聘前線抗疫人員，解決疫情下的就業困局。

各行各業受疫情衝擊，例如很多職業運動員，隨着賽事延期，運動場關閉，收入大減，作為香港的一分子，不少人都希望為抗疫出力。筆者早前邀請了十多名香港職業籃球運動員組成義工隊伍，到九龍西多間安老院舍派送物資；能幫到有需要的長者和院舍員工，大家都鼎力相助，義不容辭。亦有很多少數族裔朋友即使開工不足、手停口停，亦積極擔任義工，參與少數族裔團體舉辦的接種疫苗等活動。

政府官員被問到種種抗疫樽頸時，往往提及人手資源的困難，然而由早前抗疫的士投入服務，到運動員、少數族裔人士積極參與抗疫，可見香港社會自身有強大能力和資源，重點在於當局能否積極動員，適當調配。例如民政事務局與地區社團、義工組織、體育團體有廣泛聯繫，可優先考慮聘請其中的失業和開工不足人士，只要作適當的培訓，完全可以補充緊缺的前線抗疫人手。

政府提出臨時失業支援計劃及重推保就業計劃，雖有一定作用，但要從根本上救經濟、保就業，歸根究柢是要更果斷有力抗疫，早日穩控疫情。與香港一河之隔的深圳，一早執行嚴格的動態清零策略，多區已實現解封，市民生活和經濟逐漸恢復正常，就是最好的借鏡。港府要保持「戰時心態」，不能等運到，要進一步動員各方參與抗疫，令香港早日走出疫境。