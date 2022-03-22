「打得一拳開，免得百拳來」，這是毛澤東下決心派中國人民志願軍應邀赴朝、反對以美國為首的聯合國軍、抗美援朝時說出的豪言壯語。這一偉大戰略決策的金句，在去年底全國上映大破票房紀錄的電影《長津湖》和香港電視台熱播的連續劇《跨過鴨綠江》內，都為國人、港人所熟悉。金句所指出的道理，就是長痛不如短痛。

兩齣歷史紀錄故事片清楚展現當時的新中國，是經歷了幾十年內外戰爭的摧殘後一窮二白、百廢待興、民窮財盡、民不聊生，但竟要面對坦克、原子彈加航空母艦，窮兇極惡的西方列強。擺在全國人民和新中國面前兩種前途，一是反侵略作戰到底，一是重蹈舊中國被侵略、被剝削、被奴役的殖民地半殖民地痛苦民族毀滅命運。鬥則生，不鬥則死，中華民族生死存亡唯一出路，就只有「抗美援朝，保家衞國」，打完再建設。新中國70多年的偉大歷史成就，證明「打得一拳開，免得百拳來」是完全正確的歷史抉擇。

人類的歷史往往不斷重複，而歷史的教訓卻沒有被好好地記取，結果導致人類歷史的悲劇不斷上演。疫災下的香港若無決心短痛，便要捱長痛。

新冠病毒入侵香港，已導致百多萬人染疫，6,000多人病歿，經濟癱瘓，民生凋敝，成為世紀大災難。在這樣嚴重沉痛的損失教訓下，仍然有人篤信香港的所謂專家比「變臉」還快的胡說八道，幻想寄託只餘100天壽命的現屆政府「天天講」會研究出正確策略，妄想「群體免疫」和「與病毒共存」的西方躺平策略為護身符，在沒有真正實現動態清零目標下，盲目與西方通關救經濟的話，那末，香港便最終只能變成西方用生化武器破壞中國實現民族復興的橋頭堡了，港人便只有長痛的惡運了。