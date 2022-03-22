港府抗疫表面上好似每日都忙得不可開交，特首林鄭日前說，第5波疫情至今共進行咗250次圍封強檢行動，共35萬名居民接受檢測，當中識別出嘅確診個案多於2.3萬宗。

日日夜夜圍封強檢，動員逾30個政府部門人員協助，林鄭就話，公務員眾志成城，未聞有怨言，「依家想做圍封強檢嘅部門同事，係多過我哋每一日安排」。老朽如夢初醒，乜做圍封強檢會愈做愈開心？被撩鼻哥，難道又會愈撩愈興奮？

嗱！醫管局前行政總裁梁栢賢卻指出，喺疫情高爆發期，繼續做污水檢測嘅圍封強檢係浪費資源，屬低效擾民措施。學者亦指污水本身含有多種病毒，唔係只得新冠肺炎病毒，是以結果並不準確，亦浪費資源。

明明勞而無功瞎折騰，林鄭卻死撐「未聞有怨言」！本報「戰勝新冠 敗給廢官」8個字，道盡有市民「坐錯疫監跌爆膝」嘅淒酸苦楚！唔該庸官反省吓隔離政策之混亂，已令市民怨氣去到沸點！而庸官就一味自我感覺良好，早前有記者問林鄭，前線醫護人員和市民對抗疫身心疲憊，如何鼓勵佢哋保持積極抗疫！林鄭眼眨眨，又扮花旦，以普通話回應：但我可以告訴你，本人沒有。本人雖然離我完成任期只有3個多月，我每天仍很有抗疫精神，沒有一刻因感到身心疲憊而影響我的工作。

林鄭月娥明知自己「煲冬瓜」不大靈光，依然要用普通話答，老朽不用暗忖其罩下嘅面部真實感情，都知佢用心良苦，係想話畀阿爺知佢係熱愛呢份工，並沒有因為只有3個多月任期而怠政，係忠於革命忠於黨！不，係忠於抗疫忠於港！咁嘅特首，睇怕百年難得一遇啩？乜嘢「棺材荒」、「敗給廢官」，嘻嘻，一場誤會！一場誤會！