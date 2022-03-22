香港700多萬人九成都看過星爺（周星馳）的電影，除了公映時戲院大排長龍齣齣爆棚之外，電視台也將他的影視舊作重播又重播，令青少年觀眾將星爺的有心思啜核搞笑對白背誦如流。

我以一個資深行內專業創作人去品評星爺的編導演功力的話，也心悅誠服的豎起大拇指讚賞他的獨特思維創意，比影視圈行內人高出幾皮，他想到的東西，無論是臨界點的突爆、表達的語氣急緩、最具特色及他始創的「刻意違反傳統對錯，我行我素的抵死大無畏精神」，都能像真實生活般掌握，令觀眾出乎意料之外而爆笑，猜不到世上竟有這般賤種，故此「無厘頭喜劇之王」當之無愧！不過……

星爺的無厘頭作風使其事業非常成功，但他以無厘頭處理現實生活的事，卻變成了一個百分百被朋友或工作夥伴摒棄的人。為甚麼會這樣呢？完全是他被工作的熱誠所驅使，當導演時為了表現出百分百誠意，每個鏡頭他都會要求嚴格，重複又重複要演員再做，直至做到最好為止，就如他執導《少林足球》，拍攝黃一飛被玻璃樽擊頭的鏡頭，雖說那個玻璃樽是糖膠玻璃，理論上是沒有殺傷力，但連擊多次後，破碎的糖膠也有鋒利角度能刺穿頭殼。可是，星爺大導一次又一次的重擊下去已脆弱的頭殼，仍未達到他心目中的要求，眼見黃一飛的光頭紅腫一片了，導演不管別人生死，為藝術犧牲，堅持仍要繼續擊下去，以無厘頭專業態度說來似乎合理，但……

飛哥想起為甚麼星爺是其他導演的演員時，很多時都以他獨特超專業眼光使導演收貨了事呢？黃一飛更氣憤是他的無厘頭價值觀，自問當了演員多年，也有一定知名度，要他拍一天廣告，怎可能將酬勞大減了事呢？

星爺的無厘頭作風處事跟常人是水火不相容的，就如大傻哥成奎安每次見他都破口大罵，竟連其恩師也咒他去死，雖然事後有人說或許是誤會，無厘頭卻懶得解釋；大哥大洪金寶在影圈工作了半世紀以上，雖未至於天上有地下無的極品，但論經驗說成績，實力絕對在星爺之上，再加上動作指導是大哥大的老本行，姑勿論要求新創意或舊蛻變，大哥大可說應付裕如，但幹嘛會不動聲色下忽然換掉了他呢？難道開工被蝨蚊叮傷要休息，便不能好好合作？其實資深的老行尊心裏早已有數，答案只得一個，正是星爺自己也說不準自己想要甚麼樣的武打，惟有換一個新指導補上再試撞。也許這同是無厘頭聰明人的「借刀殺人」！

星爺的同事曾聯繫我要劇本，我發了個「Hip-Hop少女跟隨古怪神拳老師學習中國功夫的成長故事」，但良久沒有回音，以為未夠水準被棄用。豈料，半年之後，有一齣星爺監製的電影，除了沒有特異功能，其他也很多雷同。這樣的天才，本想跟他交朋友的都寧願當觀眾去！