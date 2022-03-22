世界視線：澤連斯基顧慮多　是戰是和難抉擇

烏克蘭總統澤連斯基意外地成為了戰時總統，擲地有聲的戰鬥到底誓言，令威望升至就任以來新高。隨着戰事進入相持階段，物資及人力消耗速度加快，烏克蘭國力將加速見底，不流血結束衝突只剩下談判一途。惟澤氏顧慮一旦對俄羅斯讓步，勢負上叛國罵名，繼續戰爭則帶來毀滅影響，因此在戰和之間舉棋不定。

俄烏至今共召開4輪談判，在最新一輪會談中，雙方就烏克蘭中立化的討論取得進展。基輔代表早前一再透露，不再堅持加入北約，因此在中立化議題上立場軟化不足為奇。但雙方距離達成停火協議仍有一段距離，烏方不敢輕易在領土主權完整上讓步，例如承認克里米亞的主權屬於俄方及東部兩地獨立。事實上，澤氏成為團結國民的象徵，令他們士氣高昂及願意繼續戰鬥。但他把國民的期望提得太高，令他們相信正在贏得戰爭，可能不會接受妥協，並會覺得是背叛。假如澤氏答應俄方要求，無疑斷送政治生命，甚至淪為歷史罪人。

為了爭取有利談判條件，一邊抵抗一邊交涉成為澤氏唯一手段。然而，烏軍初段的戰果無法轉化為外交所用，俄軍吸取教訓後調整戰術，連續發射高超音速導彈摧毀烏克蘭地底武器庫及燃料庫，令缺乏防空導彈的烏軍防不勝防。再者，俄軍控制歐洲最大的扎波羅熱核電廠，足以影響烏克蘭供電，或多或少影響烏方軍民的抵抗意志。

更重要的是，俄軍目前不急於進攻基輔，反而在亞速海及黑海沿岸攻城略地，企圖奪取烏國所有出海口，迫使基輔屈服。烏克蘭國防部亦承認暫時失去連接亞速海的通道，證明戰局不是如宣傳那麼樂觀。俄軍已攻入孤城馬里烏波爾市中心，一旦失守將令澤氏喪失重要談判籌碼，並擾亂談判計劃。

此外，俄烏和談難以不受第三方影響。美國當然想拖延戰爭削弱俄國國力；北約成員國愛沙尼亞亦反對向俄讓步太多的和平協議，認為俄方沒有受到明顯損失後會食髓知味，再次威脅歐洲及國際秩序；英國更表明反對與俄關係正常化。戰事持續恐導致成千上萬烏克蘭人死亡，是戰是和在乎澤氏一念之差。