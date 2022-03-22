產評：救經濟先穩樓市　撤辣時機勿再失

新冠肺炎疫情爆發已逾兩年，在港府防疫再三失誤下，疫情一波比一波嚴重，重創本港零售市場。差餉物業估價署最新公布的資料顯示，商舖租金暴瀉，其中核心商業區的商舖租值更成為重災區，若非前年底政府為非住宅物業「撤辣」，只怕今時今日舖市表現會更慘烈。刻下第5波疫情異常嚴峻，住宅樓市早已響警，頻錄大幅劈價成交。樓市既是經濟命脈，只要能「疫」市轉旺，變相能為經濟輸血。港府應吸取教訓，盡快為住宅樓市「撤辣」，透過加快樓市流轉盤活資產，協助百業度過寒冬，免得再錯失施政的關鍵時機，大劫當頭才急急補鑊，只怕屆時欲救無門！

本來，港府的如意算盤是，在剛過去的農曆新年前爭取兩地小通關。可當局嚴重低估了Omicron變種病毒的傳染能力，疫情竟然在毫無準備之下入侵全城，極速擴散至一發不可收拾，小通關泡湯之餘，防疫措施更雜亂無章，折騰港人。如今港府說要待4月下旬才分階段鬆綁，只怕不少商家都無辦法再撐下去，被迫關門大吉。

事實上，觀乎差估署最新披露的數字顯示，核心商業區如銅鑼灣、尖沙咀、旺角、中環等舖位租值跌幅巨大，但其實這些租值數據尚未能反映現實慘況，皆因不少商舖無法找到長期租戶，只是靠極廉價短租維持，免得租金收入「清零」，部分就連短租客都找不到。繁華的「購物天堂」淪為「吉舖之都」，正好反映刻下香港的營商氣氛有多慘烈！

從過去一年的租值可見，舖市租務不堪入目，若非前年底港府為非住宅，即工商舖「撤辣」，釋放部分承接力入市支持民生舖位，只怕舖市更加慘淡，市場信心更加低迷。這亦再次反映港府的施政不能凡事慢幾拍，尤其經歷了五波疫情摧殘，無論是業主抑或租客實力已被嚴重透支。

樓市既關係到百業興旺，救樓市就等於救經濟，港府實宜從速「撤辣」，以激活樓市交投，帶動市場流動性，既為業主尤其中小企提供套現周轉機會，渡過難關，繼而可為打工仔保住飯碗，又能吸引海內外具實力的投資者和置業用家入市各取所好，全面刺激經濟活力。若然港府繼續漠視民意，與民為敵，連住宅樓市都陷入冰封狀態的話，影響勢必較舖市危機更廣、更深，整體經濟將更難翻身！

救樓市如救經濟，出招必須快、狠、準，絕不能再容許猶豫不決，決而不行。第5波疫情讓無數打工仔被迫停工、大小商戶空前停市，港府利用公帑派錢，救得幾多？倒不如善用政策撬動市場力量，盤活經濟，四両撥千斤。除了金融政策之外，樓市政策更是重中之重。本報多次反映，樓市辣招已經完成歷史任務，是時候全面「撤辣」。前年底救市「半撤辣」由工商舖先行，如今第5波疫情下香港百業蕭條，住宅樓市亦頻頻發出警號，市道亟待強而有力的措施提振。在此再三呼籲港府不能再等，宜從速為樓市「撤辣」，全力支持經濟復甦，還港人一線生機！