功夫茶：迪士尼蝕到入肉　再填氹勢陷困局

迪士尼曾經係唔少人兒時嘅「夢想」，不過等到長大之後，香港人就發現，香港迪士尼樂園原來係個「噩夢」。皆因香港迪士尼樂園嘅業績已經連續7年「見紅」，喺入場人次回升之下，去年財政年度淨虧損仲高達24億元！須知道，港府作為香港迪士尼嘅大股東，一直以嚟不斷「泵水」，前前後後投放咗超過300幾億元，但樂園大大話話都開業咗17年，有盈利都係得3年咁大把，港人辛辛苦苦搵錢交稅，結果畀港府「泵」入呢個「無底深淵度」，真係要奉勸港府一句︰「沉迷迪士尼，等於倒錢落海！」

嗱，香港迪士尼樂園度假區尋日公布嘅2021財政年度業績就顯示，樂園舊年嘅總入場人次已經回升至280萬，較前年上升咗足足64%，全年業務收入都隨之而上升19%，去到17億元，但喺未扣除利息、稅項、折舊同攤銷之前，樂園已經虧損9.7億元。對此，迪士尼解釋係因為執行額外防疫同健康措施，導致成本增加，係咪藉口就大家判斷；但話鋒一轉，迪士尼又強調自己已經努力控制成本，將營運成本同費用減少咗8%，先可以喺過去兩年唔裁員。呢類型公關技巧實屬難能可貴，喺蝕咗咁多錢之後，仲可以搵到位嚟「自己讚自己」，真係畀個「叻」佢哋；之不過，與其花心思去練口才，係咪應該做好營運先呢？

坦白講，為咗興建同搞好迪士尼樂園，港府咁多年嚟可以話係又出錢又出力，甚至犧牲咗港人好多利益。其他唔講，淨係港府將大大塊地撥出嚟興建迪士尼樂園，仲要預留60公頃填海土地，供其發展第二期，已經夠誇張。香港地少人多就係人都知，土地供應不足導致樓價高企，香港人人都呻買唔起香港嘅樓；港府呢，對住市民就鬼咁孤寒，賴話搵唔到地，對住迪士尼就非常慷慨，實情係慷港人之慨。

假如港府當初就唔同美國佬搞呢個迪士尼樂園，而係留番塊地嚟發展住宅區，半個新市鎮都起到啦！既可以大幅增加房屋供應量，而且比起興建迪士尼樂園，可以創造更多就業職位，未來仲可以逐步向東涌擴展，同東涌連成一體，咁先係真真正正發展大嶼山，仲使乜嘥錢搞咩「明日大嶼」啫！

呢嗱，一個海洋公園已經掠咗庫房唔少水，家吓仲整多個迪士尼樂園，港府真係當正自己有金礦咩，每一分公帑都係市民嘅「血與淚」嚟！講到尾，港府都係時候考慮止蝕啦，畢竟本港仲有好多老字號，好多集體回憶等緊港府去拯救，而且市民如今生活喺水深火熱之中，急需港府紓解民困。港府假如能急市民之所急，挽救經濟，遏止疫情，香港自然成為樂土，又何需迪士尼樂園呢？根本係本末倒置、多此一舉！