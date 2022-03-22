正論：全民強檢不成事　朝令夕改早已知

自從第5波疫情大爆發，特首林鄭月娥煞有介事，信誓旦旦指全民檢測事在必行，坊間風聲四起，傳出封城禁足，引發搶購糧食潮，政府雖然出來澄清，但對於具體日期卻閃閃縮縮，始終沒法確定，一拖再拖，只聞樓梯響，早已被譏為「傳聞」檢測，到了昨日，林鄭終於公告天下，美其名「暫緩」全民檢測，大玩語言偽術，為自己找下台階，實質應該胎死腹中，恐難成事了。

林鄭月娥表示，內地和本地專家均指出，全民檢測應該在疫情爆發初期進行，不適宜在現階段將有限資源投放，她又歸咎於香港社區組織力較弱，港人又崇尚自由和自我中心，大廈圍封檢測仍然有大廈出現13%的違規比率，拍門時有超過兩成的住戶沒有應門，希望現時仍要求政府進行全民檢測的人士反思。總之千錯萬錯，錯都是別人，錯的都是香港人，從來錯的都不是林鄭班子自己人。

要這個管治班子認錯，特別是要相關官員問責下台，相信和等全民檢測一樣，也是要等到地老天荒。一個未曾正式執行的政策，不斷找不同媒體放風，一時一樣，弄得全城大亂，相信只有林鄭班子有這個破壞性效果。不但引起市民惶恐，就連大小商戶也進退失據，不敢有任何計劃，深恐舉辦活動項目，若遇上全民檢測封城多日，將會前功盡廢，血本無歸。

商界對港府諸多禁令，扼殺營商環境，早已滿肚怨言，本地不少索性結業，外來的威脅要撤資，外商其中一個訴求是取消禁飛令，恢復英、美、加、澳及菲律賓等9個國家來港航班，政府終於跪低，4月1日取消這些國家的禁飛令，先為港人回港，但必須符合接種疫苗與核酸檢測證明，以及來港接受7至14天的隔離。雖然不少滯外多時的港人望穿秋水，終於等得機會回家，合乎人情，但想深一層，每日數百宗時下令禁飛，但竟然在日日過萬宗時放寬，這是甚麼道理？

政府朝令夕改，唯一不變是催谷市民打針的政策，而且變本加厲，連病人也不放過，日前宣布疫苗通行證第3階段提早5月31日實施，進入指定場所須打齊3劑新冠疫苗，昨日又放風，指政府正考慮進入公立醫院及診所都要打針，包括所有覆診或檢查等服務的病人，訪客也不例外，除非緊急情況或經醫生證明不適合接種者。但眾所周知，要醫生發出證明不宜打針，現在是非常困難，所以不少有長期病患的人士，特別是長者，為了看醫生保命，將來都要乖乖打針。當然政府可以說沒有人逼你們去看公立醫生，但私家的高昂收費，又有誰付得起？

林鄭班子倒行逆施，天怒人怨，把特區弄得奄奄一息，只差沒有拔喉。深圳進行全民檢測乾脆利落，一橋之隔，高下立判，一國兩制下港人治港成為笑柄，本地疫情更變成輸出個案，直接威脅內地市民健康，損害同胞之間感情，不少內地網民紛紛發貼痛罵港官，甚至港人。苛政猛於虎，廢官比病毒更可怕，遺憾卻是沒有疫苗防止他們為患。