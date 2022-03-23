世界視線：俄白聯盟同命運　戰爭升級恐慌增

俄烏戰爭爆發後，俄白聯盟國一員的白羅斯雖然沒有出兵，但無可避免與俄羅斯同遭制裁。在俄羅斯總統普京支持下，白羅斯總統盧卡申科前年成功鎮壓大型反政府示威，於是投桃報李，早前修憲允許俄軍在境內部署核武，俄白儼然成為命運共同體。各種迹象顯示，白羅斯參戰攻烏恐怕是時間問題，俄烏局部戰爭或升級為區域戰爭。

俄軍在開戰首日取道白羅斯攻烏，令基輔大為不滿。白羅斯駐烏大使索科爾日前率領最後一批大使館人員撤走，他宣稱烏方凍結大使館所有帳戶及恐嚇外交人員，並拒絕保障往白羅斯邊境方向的安全，只能取道摩爾多瓦回國。白羅斯自行撤走駐烏代表，有打算關上外交大門之意，是開戰風險增加的徵兆之一。另一邊廂，烏克蘭鐵路突然暫停來往兩國的列車服務，亦加劇開戰憂慮。

白羅斯人口及領土面積不及烏克蘭，軍力相對較弱小，現役武裝部隊約6.2萬人，內衞及邊防部隊各有1.2萬人，兵員總數不足9萬，不及烏軍一半。白羅斯軍隊雖然規模不大，但每年與俄軍舉行演習，培養出戰術協同，參戰後可增加烏軍在北方的防守壓力。白羅斯軍隊連日在邊境實彈演習及調動，似乎做好作戰準備。烏克蘭軍方近日多次警告白羅斯即將入侵，從白羅斯軍事動向來看並非危言聳聽。

有烏克蘭血統的盧卡申科曾積極斡旋俄烏關係，曾促成維持烏東停火的《明斯克協議》及《新明斯克協議》簽署。但烏克蘭倒向西方造成地緣政治緊張，盧氏現時多次表態支持俄方，並呼籲烏方盡快妥協結束戰爭。雖然俄烏首3輪和談在白羅斯境內舉行，但明斯克只充當一個旁觀者而非協調者。假如白羅斯捲入戰火，波蘭等北約國家可能加入戰團，觸發連鎖反應。

掌權近30年的盧卡申科因鐵腕治國而有獨裁者之稱，前年的示威浪潮令他猛然發覺西方國家企圖掀起顏色革命，強力鎮壓最終換來舉國受制裁。普京亦因對烏開戰而令俄國面臨前所未有的制裁，他與盧氏可謂同病相憐。在只能背靠背別無他選下，難保俄白不會孤注一擲，在烏克蘭問題上來個一了百了。