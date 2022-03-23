功夫茶：租管條例冇牙虎　濫收水電仍靠估

「想如何為人，便如何做；要怎樣收穫，先怎樣栽。」呢副輓胡適聯係用「胡適語錄」寫成，頗有趣，更富哲理。呢，日常生活，面對嘅條例多多，有啲關乎民生嘅，要到位有用，要先講求如何執法，否則空有條文，都係廢！

各位，全港劏房問題嚴重，早前租務研究工作小組嘅報告，指大部分劏房多處於樓齡50年以上嘅舊樓，是以喉管漏水、混凝土剝落、電線鋪設凌亂、窗戶鬆脫等比比皆是！之不過，咁惡劣嘅居住環境，如果仲要被業主濫收水電費，確係慘情！

呢！千呼萬喚嘅劏房租管終於喺今年實施啦！如果以為劏房戶從此有覺好瞓、有啖好食，即使距離「有尊嚴嘅居所」仍然好遙遠，起碼喺水電收費上唔會畀業主「開天索價」，有咗《劏房租管條例》，水電收費冇得「斷估無辛苦」咯啩？

各位，有關條例實施咗成兩個月，有關注團體指，唔少業主未有依據條例處理相關租賃，譬如話仍然使用過去喺文具店購買嘅租約；新租約繼續列明特定嘅每度水、電費，即係業主「說了算」，而其收費標準明顯過高。有句廣東俗話係咁講：火燒芭蕉，根焦葉爛心不死。意思係芭蕉樹心含水分好多，火將芭蕉葉子燒焦咗，之但係芭蕉心燒不死，心不死，即係有機會春風吹又生！依家所謂「劏房租管」根本得個殼，管乜？管條毛咩！又用番陳年租約，又唔依新嘅租管條例執法；有關注團體就批評租管條例執行混亂，劏房租戶仍無保障，差估署責無旁貸。

呢嗱！有民間團體尋日舉行記招交代租管條例現況。有住喺葵涌劏房戶嘅陳女士表示，幾個月前因住開嘅天台屋收到清拆令，無奈搬至現時居住嘅劏房，佢特意喺租管條例實施後先簽租約，惟中介無使用差估署嘅標準租約，仍然繼續濫收水電費。佢曾就此查詢中介，豈料對方咁答：我哋收咗咁多年都係咁收㗎啦！阿哥，又係烏雞啄烏豆，烏啄啄！呢個租管搞來做乜？完全係太監教洞房，有乜說服力？

另有一個例子，有荃灣劏房戶劉女士，以5,800元租住一個約100平方呎嘅劏房，佢話條例生效後曾向業主提出以合理方式收取水電費，誰知業主以不知情為由拒絕；劉女士致電差估署熱線反映，啲職員表示佢哋唔會直接聯絡業主！喂！呢條《劏房租管條例》唔係強制，根本就形同虛設，廢到唔廢，連咁小嘅「正常收水電費」都幫唔到劏房戶！港產官僚冇靈魂，同冇牙老虎冇分別！年年廢噏當秘笈，蟻民只好求來屆新班子唔好又姿姿整有環境咁處理民生事務，畀啲啲責任心好冇！