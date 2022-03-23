正論：抗疫當立軍令狀　豈可浪費血與汗

本港第5波疫情未見盡頭，縱然昨日新增本地病例稍為回落，但仍維持5位數字，高達14,142宗。港府號稱動用一切資源抗疫，甚至請來中央政府支援，卻領導無方、指揮失當，尚未遏止疫情蔓延，已叫社會經濟癱瘓、百業陪葬。為平息民憤，特首林鄭月娥日前刻意預告了鬆綁防疫措施的時間表，仿似要給市民一個希望。但從民間反應冷淡可見，港府的反口覆舌、朝令夕改，已讓民心盡失。事實上，與其預告一個虛無縹緲的時間表，港府倒不如立下「軍令狀」，明確負起主體責任，方可挽回市民對政府的信心。

從港府縱容國泰機組人員免檢疫，引爆這場曠日持久的疫戰開始，全港市民無不付出沉重代價；有人失去親友，有人失去工作，誰之過？若要歸咎於病毒，那為何僅一河之隔，深圳市的疫情短短一星期便被遏止，香港本輪疫情卻持續超過兩個月呢？天災雖是事實，卻不能否認港府官員救災不力，疫情方會不斷蔓延，甚至引發「次生災害」，導致本港經濟遭逢劫難。正因洞悉箇中因由，如今才會有不少精英毅然移民離開！難道海外就沒有疫情嗎？不！只是除港府以外，其他地方的政府抗疫張弛有道，方針政策清晰，做到因時、因地制宜，大大減輕了民眾的負擔。

既是人禍，為何連戰連敗的港府廢官，可以繼續「亂指揮」，毋須被問責呢？無關政治立場，幾乎全港市民皆對港府徹底失望，甚至絕望；試問在這「軍心渙散」的情況下，港府又如何領導全港同心抗疫呢？古代聖賢有云︰「民無信不立！」正因為港府誠信破產，才會造成市民寧信坊間小道消息，也不聽官員闢謠的局面，諸如搶購潮、倒閉潮、移民潮等等，統統由此而生！

要打贏這場疫戰，達致「動態清零」，就必須依靠全民參與、上下一心，真真正正做到「同心抗疫」！為此，重建市民對港府的信心，已成為抗疫以外的必要任務！假如要說過去兩個月的抗疫失敗，是緣於資源人力不足，導致港府施政時「綁手綁足」，如今中央支援盡皆到位，理應再無打敗仗的理由藉口。此時此刻，正是官員們立下「軍令狀」的最佳時機，若然在一定時間內未能遏止疫情繼續蔓延，官員就應問責下台。倘若廢官戀棧權位，妄圖在任期最後幾個月「好頭好尾」，只會令民心進一步背離，情況繼續惡化！反之，及早退位讓賢，方可讓香港重新出發。

香港民研的最新民調顯示，本港繁榮指標已倒退回1997年，意味着回歸25年以來，港人默默耕耘，付出過的血與汗，全被現屆政府一掃而空，是何等悲哀！不過，憑藉港人的「獅子山精神」，要把頹勢徹底扭轉也絕非不可能！除了全港市民要下定決心、同舟共濟之外，港府官員也要下定決心，甚至要昭告天下，向市民彰顯「不成功便成仁」的決心。更重要的是，中央政府也要下定決心，將本港的無能廢官、港英餘孽盡數清除，方能讓港人重拾對未來的希望！