俄烏之戰已走上尾聲。當然，新納粹主義者視死如歸，也要把平民拉上陪葬，城市巷戰仍會是十分激烈殘酷，但是在重重包圍下，只待逐步清理。大部分地區當可擺脫戰亂，平復起來，讓人道救援和烏克蘭社會的自救擔當主要的任務。

不過，烏克蘭右派政府似乎正在把烏國的外匯儲備挾帶外逃，不僅個別官員私帶巨額資金越邊境逃走。據說，烏克蘭外匯儲備已全部被提空，這顯然是政府官員所為。而外國援烏的資金卻從來沒有進入烏境，相信也被現政府截留海外。有美國等的支持，烏克蘭戰事平定，右派政府多會在海外組成流亡政府，從烏克蘭外流、在境外截留，以及在歐美各國的烏克蘭國家資產，多會被轉移至流亡政府和個人手裏，使他們變成流亡的貴族，烏克蘭則是一窮二白。流亡政府當然會與美國及北約一起勾結，卻不能持久。戰敗之後，歐盟在德、法領導下也會與美國分手，回頭收拾俄烏之戰對歐盟經濟、社會的打擊。

烏克蘭難民是一大問題，歐盟主管內政的官員也公開呼籲要保護難民中的婦孺，顯示出藉機拐帶販賣烏克蘭難民中的婦女幼兒情況已出現，也變得嚴重。烏克蘭境內的朋友表示，他們正呼籲國民留在國內，不要前往東歐、西歐，以保安全。

最近有20多萬外移的烏克蘭難民回國，這正反映出：一、戰事平復後，在俄羅斯主導下，烏克蘭變得安全，消除了新納粹武裝的威脅。二、烏境內城鎮，受戰火破壞不少，但基本設施還在，俄軍刻意維護，連核電廠也派兵保護，以防新納粹武裝故意破壞。基輔大部分地區基建、水電、通訊維持，食物供應沒有中斷，交通還是暢通。平民回家總比在國外做難民更為安全和有機會重建家園與生活，只要人道援助迅速趕上，協助他們渡過難關和進行重建，戰爭的災難可以減少。對回流的難民是如此，對留在境內、原居城市或西部地區的民眾亦是如此。

烏克蘭人民在危難顯示出團結互助，在戰亂地區，平民百姓還可自發組織來協助受災嚴重的家庭和老弱孤寡。只要戰事平息，政治上解決新納粹武裝和美國代理人的問題，即使美國制裁，有國際（中、俄、印等廣大的反美與中立國家）援助，烏克蘭可以火鳳凰再生，擺脫獨立以來的種種內外政治困擾，去軍事化、去納粹化，在政治中立底下開始和平建設。