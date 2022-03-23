喜劇演員出身的烏克蘭總統澤連斯基，因為俄烏戰爭站在了世界舞台中心，上演當代一場大悲劇，且是主角。他個人悲劇下場不足惜，烏克蘭因為他充當美國代理人挑戰俄羅斯而被拖進大災難，則很不幸。

然而，澤連斯基不知罪咎，還要自我膨脹，好像他很重要，其舉動關乎全球安危似的，其實他不過是美國的扯線公仔。日前他在接受傳媒訪問時說，他和普京是唯一可以找到方法結束這場戰爭的人。他說，我希望所有的人尤其是莫斯科的人聽我說，現在是普京和我見面的時候了，只有我和普京才可以達成協議……否則，俄烏戰爭會失控，演變成第三次世界大戰……

澤連斯基這個牛皮吹得很大，這是喜劇演員在演悲劇時的職業做法，當然，更重要的是還有外界因素給他造成了種種幻想和錯覺。俄烏開戰後，美、英等西方國家都站在烏克蘭一邊，平時沒甚麼人搭理的澤氏忽然成了國際中心人物，一時間不知有多少「大國元首」和他通電話，大家都耐着性子聽他的憤怒訴說，大家都會堅決表示站在烏克蘭一邊，全力制裁俄羅斯，同時也會大誇特誇澤氏多麼「硬漢」、多麼「勇敢」，贏得全世界的尊重……

一個演員最受不了的，就是這種廉價吹捧和忽悠。於是，澤連斯基就真的以為自己可以和普京掌握全球命運，決定第三次世界大戰發生與否……因為是美國的烏克蘭代理人和扯線公仔，澤連斯基自然就對中國不滿，學着美國的腔調指摘中國拒絕譴責俄羅斯。他的顧問波多利亞克更狂妄，發表文章「要求中國加入西方譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為」。這位顧問還擺出教師爺的架勢，「教」北京「做嘢」：如果中國作出正確的決定，支持文明國家組成的聯盟，譴責俄國野蠻行為，中國則在全球安全體系中可成為重要元素，這是中國與西方平等坐在同一張桌子上的機會。

好嚇人呀，這是在給中國指條生路嗎？