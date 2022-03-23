俄烏戰爭帶給全世界尤其是中國的最大啟示是：必須盡快去美元化。過去人們一直認為美元信用不易動搖，美元霸權不會崩潰，所以美元資產被視為世界上最安全的資產。如今才發現，這只是美麗的誤會，美國等西方國家竟然可以任意凍結甚至沒收別國財富包括私人財產，俄羅斯高達3,000億美元的海外資產一夜之間化為烏有，除了令人見識西方強盜本質，也令人懷疑美元信用何在。

說得好聽叫制裁，實質就是搶奪，美國及西方現在可以如此對付俄羅斯，日後自然也可以同樣手法對付任何國家。這無異於為全世界敲響警鐘，危邦不入，亂邦不居，如果不想外匯儲備化為烏有，最好與美元資產脫鈎。中國手上持有大量美債，難道不擔心有去無回？實際上，這些年美國瘋狂印鈔和發債，本已嚴重透支美元信用，加上今次毫無底線地搶奪俄羅斯海外資產，而且將俄羅斯排除出環球銀行金融電訊協會（SWIFT）結算系統，更是令美元信用蕩然無存。

難怪有人說，美國表面上是俄烏戰爭的最大贏家，其實是最大輸家才對。道理很簡單，不管美國如何坐收漁人之利，如何大發戰爭財，如何綁架歐洲，都無法彌補美元信用破產而導致的長遠損失。美國稱霸全球主要依靠軍事霸權和美元霸權，軍事霸權已經在俄羅斯面前露餡，美元霸權也搖搖欲墜，美國還剩下甚麼？

可以見到，近年許多國家正加快去美元化步伐。中國與俄羅斯及伊朗等國貿易往來基本上已不使用美元，連美國傳統盟友沙特阿拉伯也積極考慮對華石油交易使用人民幣結算，早前中東六國外長訪華主要議題正是與此有關，這意味着美元在國際石油市場的壟斷地位隨時不保。當年美國攻打伊拉克，表面理由是伊拉克藏有大殺傷力武器，而真正原因是伊拉克打算棄用美元，改以歐元結算石油。如今面對沙特等中東國家集體「造反」，美國又將如何應對？難道一一派兵收拾？

得道多助，失道寡助，美國長期橫行霸道，早已引起國際公憤，今次像瘋狗似的搶奪俄羅斯資產，更是令人不寒而慄。別看歐盟跟隨美國制裁俄羅斯，其實歐盟諸國特別是德國和法國都有自己的考慮，不會甘心長期被美國綁架，遲早分道揚鑣。所以說，俄烏戰爭也許就是一個轉折點，意味着美國霸權加速衰落。