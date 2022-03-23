林鄭個性出名剛愎自用，現在更進一步惡化為撩事鬥非。她日前宣布暫緩全民強檢，表面上雖有認衰，直認香港社區組織動員能力較弱，要做到全民覆蓋代價和挑戰很大，間接承認港府無能，但聽話聽聲，其實她打從心底不認同全民強檢，並定於下月21日分階段放寬社交距離，多國禁飛令亦隨之解禁，更直斥早上仍在施壓要求做全民檢測的人反思，擺明寸爆一眾建制派。

果不其然，立刻有議員怒批林鄭講法匪夷所思，皆因當初是政府宣布推行全民檢測，也是政府表示可以在7日內檢測3次，又是政府宣布提早讓幼稚園及中小學放暑假，讓校舍可以用作檢測站，更呼籲全民配合，「依家轉過頭就叫全民反思？千錯萬錯又係社會嘅錯？我真係諗唔明啦！」可謂說出普遍市民心聲。

珠玉在側，覺我形穢。深圳封城強檢雷厲風行，原定7天完成，結果有5個地區在4天內做了多輪全民檢測後證實已經動態清零，可率先開放，簡直是提早達標。反觀香港拖拖拉拉，最終幾近胎死腹中，堪稱羞家。難為林鄭還有心情挑釁議員，從來沒有反躬自省，最慘是小六呈分試都要為「傳聞檢測」而讓路，對學生升中影響不可謂不大。凡此種種擾民事例不勝枚舉，林鄭好應該向全港市民道歉，偏偏還要撩事鬥非，由這種心態的官員領導香港，都可算家門不幸。

當然，以港產廢官之力，全民檢測是不做比做好，皆因他們只會搞到一鑊泡，社會亂上加亂，隨時連特首選舉都會難產。既然林鄭決意實行西方式與病毒共存，那就盡早讓百業復常，免得港人不是病死就是餓死；更重要的是，驗大廈污水並圍封強檢勞民傷財，毫無意義，應該立即叫停。希望林鄭別老是為了面子而與民為敵，好好讓社會休養生息。