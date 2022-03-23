如果有人給你一家500萬元，但要你付出生命作代價，這筆交易，閣下會做嗎？很多人乍聽之下，可能都覺得荒謬，區區500萬元，在市區就連一間納米樓也未必買得起，誰肯以生命作交換？那當然了，況且中央政府珍視每一個國民，你就算想以廉價賣掉性命，阿爺也不會容許。

新冠變種病毒Omicron傳入深圳，當地政府二話不說，馬上封鎖全城，作全民強制檢測。不消5、6天，便找出600多個染疫者，然後宣布大功告成，解除封鎖，全市居民回復正常生活。這般本領，這般效率，在世界其他地方，幾乎不可能辦得到。

部分「黃絲」評論者酸溜溜地說：「深圳停頓數天，經濟損失超過600億元人民幣，只找出約600個帶菌者，平均付出一億元去找一個，值得嗎？」呵呵！說這話的人真傻，數可不是這樣算的。

Omicron在香港爆發，至今逾6,000人病亡，作保守估計，最終起碼也要奪去8,000條性命。而深圳的人口更多，若當地也像香港般任由病毒蔓延，依照比例，此疫恐怕就會造成1.3萬人死亡。

捨去600億元人民幣的經濟利益，能夠挽救一萬多條人命，計算下來，就等於用400多萬元人民幣就能買回一個生命，這筆交易，深圳政府當然會義無反顧去做，而且十分划得來。

400多萬元人民幣，折合就是約500萬港元，用來換取一條寶貴性命，太值得了。如果可以，相信香港政府也很樂意在庫房中掏出金錢，將失去的生命一個一個買回來。可惜，我們的體制不如深圳，管治班子的能力更不如人家，故即使庫房再有錢，交易再划算，咱們做不來就是做不來，香港人徒喚奈何。