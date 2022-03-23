自俄烏衝突爆發以來，中國忽然成了西方國家的希望，「希望中國敦促俄羅斯在烏克蘭問題上做正確的事」、「希望中國發揮作用促成停火，促成當事各方走上談判及政治解決道路」，西方國家一再把希望寄託到中國身上，莫非「世界最強國」已與美國無關，還是西方已把中國當成了工具人？

不論美國常駐聯合國大使托馬斯‧格林菲爾德，抑或歐盟外交和安全政策高級代表博雷利，談到俄烏衝突時，總是把希望投向中國。即使北韓年前頻頻射導彈、去核化進程未能滿足美國，時任美國總統特朗普與國務卿蓬佩奧亦一樣認為中國應該出面解決；就連阻止阿富汗境內恐怖主義滋生，北約秘書長斯托爾滕貝格亦認為中國有責，凡此種種，究竟美國還是不是「世界警察」？抑或中國已被西方國家視為「世界的保安局局長」？

一大幫月前才參與過美國總統拜登民主峰會的政要，對付俄羅斯、北韓等沒轍，根本無能力與他們口中所謂的威權交鋒，遇事反而希望沒被邀請與會的中國能夠出面介入處理，這是否以行動說明了中國式的民主才是經世致用之道？

其實美國積極策動要拉中國落水，乃是一記捧殺。拜登政府根本不想俄烏戰爭早日完結，所以才拒絕兵援烏克蘭的同時，卻又送上更多武器、資金予烏方，好讓戰事繼續打下去。俄羅斯已被西方孤立，形象破產，最好其軍力也在這場戰爭中虛耗得七七八八，屆時美國再視乎需要選擇是否「開番兩槍，扮有做嘢」，但以一派很正義的假象來收割歐洲已是必然的了，搞定俄羅斯與歐洲，美國便可全副心思「招呼」競爭者中國。「只有中國能制止俄羅斯」是一着或得失俄方、或遭西方責難的殺着，最佳回應是像美國對烏國般，虛應了事。