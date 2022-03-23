第5波疫情雖然稍為回落，但每日仍有逾萬新增確診個案，特首日前宣布從4月21日起，分3階段以3個月時間解除大部分社交距離措施，或者放寬，並決定暫緩全民強檢計劃。政府提供疫情緩減下所謂「復常」的路線圖，筆者是理解的，畢竟市民已出現抗疫疲勞情緒，沒有目標的防疫抗疫工作，只會令市民增加怨氣。

筆者是立法會民政事務委員會主席，一直與體育界、文化界朋友有聯繫。體育處所關閉，文藝表演場地、博物館以至西九M+及圖書館關閉，都影響甚大。早前已看到有戲院院線結業，也有連鎖健身中心倒閉。業界朋友手停口停，雖然部分人士可受惠於第6輪防疫抗疫基金的支援，但對他們來說，最希望是重開處所，有序或有條件，都可以接受。像一些職業籃球員，疫情下只能自我做簡單鍛煉。

當然，逐漸復常的前提是確診個案大幅回落，還有整體包括長者及兒童有不錯的疫苗接種率。據報道，最近亦有部分市民帶備健身器具，與其他人保持適當距離下，走到九龍公園活動一下。市民確實需要運動，也有體育界人士建議可讓非接觸式的運動，即不涉及群體運動的，先行放寬。不過，政府與市民的防疫抗疫工作，目前仍不能鬆懈。

對於政府建議首階段將重開的處所，包括健身中心、體育處所、康文署轄下的體育場地（不包括公眾泳池）、博物館、文化表演場地以及圖書館等，我們是歡迎的。但是，這個路線圖是否能夠實現，取決於這一個月的防疫抗疫工作，是否邁向清零步伐。另一方面，亞運會今年9月在杭州舉行，為了備戰亞運，香港體院方面也提供了安全的閉環管理環境，讓運動員安心訓練。對於體院內外的運動員，筆者要說一句，加油！