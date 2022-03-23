特首林鄭與環境局局長黃錦星，於3月20日深圳、東莞兩地即將結束封城強檢發表階段性成果報告前，作香港圍封強檢成績報告，用意太過明顯，無非是提前自誇圍封強檢成效以平衡深莞7天全民強檢成果的消息，也間接地表明港府不會做封城強檢，用心可謂「良苦」！

兩官在「天天講」說，第5波疫情以來共進行了250次圍封強檢，共35萬名居民接受檢測，查出2.3萬宗染疫個案，但這些沒代表性數字又有甚麼意義呢？無非只表示港府無躺平也做檢測，卻沒有達到遏止疫災幾何級數爆發的效果，反而凸顯令疫情失控的錯誤性，圍封搵到的宗數對比過百萬宗確診，實在微不足道。林鄭政府犯了一個原則性的根本方向錯誤，其實應採取與病毒擴散鬥快、搶時間遏止其傳播的全民強檢，並從檢測中找出源頭及傳播鏈、感染關係網、感染重災區和人群，作出相應的早隔離、早救治，並制訂相應的防疫對策措施。可是，林鄭只列舉做過多少次圍封、檢測了多少人，而沒有提出過針對性防疫策略內容，那末，又有甚麼意義呢？

事實和數字都清楚說明，圍封強檢的做法既失敗，也沒遏止疫情，一如資深的梁栢賢醫生批評是錯誤策略兼浪費資源。林鄭抗疫另搞一套拒內地經驗，事事照搬港專家之錯誤兼自相矛盾意見，在抗疫的路上忽悠港人。第5波疫情之初賴沒有專家建議做全民強檢；日爆5萬宗時賴專家說應待疫情下行時才做強檢；逾百萬宗確診時又賴專家所說沒後勤支援、香港無條件做強檢；當有內地全力支援及疫情下行時，又話專家說無謂做；最新說法是因有300萬人已染疫，實現群體免疫，若做會爆第6波。林鄭領導抗疫是盲人騎瞎馬，逾6,000新鬼真冤枉！